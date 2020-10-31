حي الدقي يغرم مسؤولي برنامج "محصلش حاجة" 30 ألف جنيه لإشغال الطريق

أكد اللواء أحمد عبدالفتاح رئيس حي الدقي، أنه جرى تغريم مسؤولي برنامج "محصلش حاجة" 30 ألف جنيه، بسبب إشغالات الطريق دون سداد رسوم الإشغال لحي الدقي.

منتج البرنامج لم يسدد رسوم إشغال الطريق رغم إعلانه

وأضاف عبدالفتاح، في بيان، أنه بناء على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، برصد أي مخالفات، جرى تحرير غرامة قيمتها 30 ألف جنيه لبرنامج "محصلش حاجة"، وهو نفس منتج حلقات "كريزي تاكسي"، وذلك بسبب التهرب من سداد رسوم إشغال الطريق العام، والتصوير بدون تصريح من الحي، رغم إعلان المنتج قبل التصوير بالإجراءات التي يجب اتباعها.

وأشار رئيس الحي، إلى أنه جرى ضبط سيارات التصوير الخارجي والكاميرات، وسداد الغرامة المقررة.

وأوضح أن أجهزة حي الدقي، قامت بحملة لرفع الحواجز والعوائق والحجارة التي تشغل الطريق، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية مع المخالفين بتحرير محضر إشغال للطريق العام بهدف محاولة القضاء على هذه الظاهرة.

ولفت رئيس حي الدقي إلى رصد سنتر تعليمي في شارع حسين واصف، المتفرع من من شارع المساحة، وجرى رفع المحتويات لإيقاف النشاط، كما جرى رصد كافيه في شارع الموسيقار علي إسماعيل المتفرع من شارع التحرير، يدار بدون ترخيص، وجرى رفع المحتويات لإيقاف النشاط، ورفع إشغالات الأكشاك المخالفة لتجاوز المساحة المقررة لها، وذلك في تقاطع شارعي المحلاوي والتحرير، وجرى إيداع جميع المضبوطات في مخازن الحي.

وأكد عبدالفتاح، أن الحملة أسفرت عن رفع 400 إشغال، ورصد مركز تدريب على قيادة السيارات يدار في شقه سكنية وبدون ترخيص، لافتا إلى أنه جرى رفع المحتويات لإيقاف النشاط، وجاري اتخاذ كافة الإجراءات.

وأشار إلى أنه جرى التفتيش على رخص المحلات، ورصد محل ملابس شهير بدون ترخيص، وجرى رفع بعض المحتويات لإيقاف النشاط لحين تقديم المستندات لإدارة رخص المحلات، إضافة إلى رصد 13 سيارة انتظار أعلى الرصيف، وجرى تحرير غرامة 500 جنيه للمخالفين.