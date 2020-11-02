توزيع 1050 شهادة أمان للعمالة غير المنتظمة بعد قليل

يستعد محمد سعفان وزير القوى العاملة، بعد قليل، لتوزيع 1050 شهادة أمان على العمالة غير المنتظمة بمحافظة البحيرة.

سعفان: توزيع شهادات الأمان يقتصر على العمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة بيانات المديرية

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إنّ الوزير سيوزّع شهادات الأمان على العمالة غير المنتظمة المسجلة في قاعدة بيانات مديرية القوى العاملة بالمحافظة، بحضور اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة.

سعفان يفتتح ملتقى السلامة والصحة المهنية بشركة النوبارية

وأشار سعد الدين إلى أنّ توزيع الشهادات يأتي على هامش زيارة الوزير لمحافظة البحيرة، مؤكدا أنّ سعفان سيفتتح ملتقى السلامة والصحة المهنية بشركة النوبارية لصناعة وتكرير السكر بمحافظة البحيرة.

يذكر أنّ وزير القوى العاملة، سلّم نحو 1150 شهادة أمان للعمالة غير المنتظمة بمحافظة جنوب سيناء على مدار عامين، إذ سلّم في 2019، عدد 900 شهادة أمان للعمالة غير المنتظمة، فئة 500 جنيه، ثم سلّم الوزير خلال أكتوبر الماضي، 250 شهادة أمان أخرى، فئة 500 جنيه.

وأكد سعفان أنّ إجمالي العمالة من هذه الفئة المسجلة بالإدارة المختصة بالمديرية، يصل إلى 4224 عاملا، والمبالغ المنصرفة على الخدمات الاجتماعية والصحية المقدمة لهم تزيد على 16 مليون جنيه.

وقال الوزير إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، أول من أطلق حملة رعاية العمالة غير المنتظمة عندما أطلق شهادة "أمان" في فبراير 2018، مؤكدا أنّ الدولة لن تتخلى عن مسؤولياتها تجاه أبنائها في أي وقت من الأوقات وتوفير حياة كريمة للمواطن المصري.

وأوضح سعفان أنّ القوى العاملة كانت وما زالت الجهة الوحيدة في مصر، التي تنظر للعمالة غير المنتظمة بعين الاعتبار، وتضعهم دائمًا نصب أعينها، وتقدم كل أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية وعلى الأخص في حالة وفاة العامل والعجز الكلي والجزئي الناتج عن إصابة عمل، فضلا عن حالة إجراء العمليات، ووفاة الزوجة أو أحد الأبناء، والزواج والمولود، إضافة إلى 4 منح أعياد الأضحى، والفطر، والعمال، والمولد النبوي بإجمالي 2000 جنيه.

وكشف الوزير عن أنّ الوزارة بصدد عمل وثيقة للتأمين التكافلي للعمالة غير المنتظمة للحوادث الشخصية، تتحملها حسابات رعاية العمالة غير المنتظمة بمديريات القوى العاملة بالمحافظات، إذ تغطي الوثيقة الوفاة، العجز الكلي المستديم، والعجز الجزئي، وذلك كله نتيجة حادث، فضلا عن عدة تغطيات إضافية مثل: "نقل الجثمان، تكاليف الأجهزة الطبية، والعلاج الطبي"، وتكون تغطية الوثيقة على مدار 24 ساعة ويتم تجديدها سنويا.