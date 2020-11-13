التحفظ على أموال و4 سيارات مملوكة لرجل أعمال بكفر الشيخ

قررت نيابة الشئون المالية والإدارية بكفر الشيخ، التحفظ على 4 سيارات خاصة بأحد أكبر رجال الأعمال بالمحافظة، بتهمة مالية، وعلى الفور نفذت الأجهزة الأمنية القرار.

وتحفظت الأجهزة الأمنية على للسيارات، فضلا عن أمواله الشخصية، دون أرصدة الشركات التي يساهم فيها، بناء على قرار النائب العام.

وكان قرار نيابة الشئون المالية والتجارية في القضية رقم 95 لسنة 2020، حصر بلاغات غسل أموال، يتضمن ضبط 9 سيارات محددة باسم "ع. م"، 55 عاما، تاجر، يقيم بدائرة مركز سيدي سالم.

وتوجهت القوة الأمنية إلى إحدى قرى مركز كفر الشيخ، مسقط رأس رجل الأعمال، وضبط 4 سيارات، مثبتين جميعا باسم المتهم، وتحفظ عليها بمركز شرطة سيدي سالم.

وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 44 أحوال مركز سيدي سالم، إرفاقا للمحضر الأصلي، وأخطرت النيابة المختصة بذلك.

وكان النائب العام أصدر قرارا بالتحفظ على أموال رجل الأعمال الشهير، الذي يمتلك عدة أبراج تتخطى الميارات من الجنيهات، ودفع جدية تصالح نحو 33 مليون جنيه خلال الفترة الأخيرة؛ للتصالح على بعض مخالفات البناء في أبراجه.

وقرر النائب العام التحفظ على أمواله سواء كانت سائلة أو نقدية أو أسهم أو مستندات أو صكوك أو خزائن أو ودائع مملوكة له في البنوك، وغيرها من الأموال الشخصية والعقارية، وذلك بالبيع أو التنازل أو الرهن.