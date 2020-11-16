"أديب" يبدي انبهاره بلقاح مودرنا الخاص بكورونا: بيتحط في التلاجة عادي

أعرب الإعلامي عمرو أديب، عن سعادته البالغة بإعلان شركة مودرنا الأمريكية بأن اللقاح الخاص بها لفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" له فاعلية بنسبة 95%، موضحًا أن اللقاحات ستنهال على البشرية بعد عام كامل من عمر هذا الفيروس اللعين، وبدأت بارقة الأمل تلوح في الأفق، "كده بقى عندنا لقاحين واحد مودرنا وواحد فايزر والاثنين شركات أمريكية".

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، على شاشة "mbc مصر"، أن الجميع كان سعيد بلقاح فايزر كونه يحمي بنسبة 90%، لكن عندما أعلنت شركة مودرنا عن اللقاح ارتفع سهمها بنسبة 10% وانخفض سهم شركة فايزر، "السبب في ده بقى أن اللقاح بتاع مودرنا بيتحط في الثلاجة، يُحفظ بشكل عادي، فايزر قالوا لازم علب معينه ودرجة حرارة معينه 70 درجة مئوية تحت الصفر وحاجات من دي".

وأشار الإعلامي، إلى أن لقاح مودرنا الخاص بفيروس كورونا من الممكن أن يُترك خارج الثلاجة لمدة 7 ساعات، "هذه مسألة مهمة جدًا، مودرنا تقدم شيء جديد، شيء عظيم، بقى عندنا مودرنا وبقى عندنا فايزر، في ظرف يومين أو ثلاثة ممكن حاجة تظهر في بريطانيا منتظرين لقاح أكسفورد، الكلام واضح عن اللقاح الروسي واللقاح الصيني".

وواصل "أديب": " إن شاء الله يبقى عندنا 6 لقاحات على أول يناير ويبدأ العالم في التنفس، الموضوع لم ينتهي بعد، وما زال عندنا رحلة بس كلها أمل".