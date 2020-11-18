بعد حصولها على ثان أفضل وجهة بالعالم.. إليك أبرز أماكن الغوص في مصر

فازت مصر بالمركز الثاني كأفضل وجهة للغوص في العالم، وذلك طبقًا للتصويت الذي أجرته مجلة الغوص الدولية البريطانية "دايف ترافل" لعام 2020، لاختيار أفضل وجهات ومراكز الغوص حول العالم.

وترصد "الوطن" أفضل وجهات الغوص في مصر على النحو التالي..

البلو هول

ويعرف البلوهول بالثقب الأزرق، وهو عبارة عن حفرة عميقة أو بئر "سرداب" في البحر الأحمر، على عمق 130 مترًا، بالإضافة إلى وجود فتحة ضحلة بعرض 6 مترات تعرف باسم السرج، كما توجد فتحة للخروج من هذا الثقب الأزرق تسمى بالقوس وهي على هيئة نفق طويل نحو 26 مترًا، وتجذب هذه المنطقة الغواصين نظرًا لما تحويه من أسماك ملونة ونادرة وشعاب مرجانية ساحرة.

منطقة الموري جاردن أو "إيل جاردن"

وفي منطقة الشمال من مدينة دهب، تقع منطقة الموري جاردن، إذ تحتوي على أعداد لا تُحصى من الأسماك النادرة التي تغطي قاع البحر وسط كتل الشعب المرجانية المدهشة، إذ تجد عند الغوص في هذه المنطقة متعة من نوع خاص لتكتشف عالمًا من الخيال.

محمية رأس محمد

تتميز منطقة رأس محمد بالشواطئ المرجانية الموجودة في أعماق المحيط المائي لرأس محمد وبالأسماك الملونة والسلاحف البحرية المهددة بالانقراض والأحياء المائية النادرة، كما تحيط الشعاب المرجانية برأس محمد من كافة جوانبها البحرية وتشكل تكوينًا فريدًا مما له الأثر الكبير فى تشكيل الحياة الطبيعية بالمنطقة، وتعد قبلة الغواصين في العالم لأنها تجمع ثلاث بيئات في تشكيلة رائعة من الطحالب البحرية والشعاب المرجانية.

الثري بولز

وهذه المنطقة هي عبارة عن 3 حمامات سباحة طبيعية وسط المياه، كُونت بواسطة الصخور والشعب المرجانية، وتتراوح أعماقها بين 5 و30 مترًا، وتعد من أفضل أماكن الغطس للمبتدئين، وتتميز أيضًا بأنّها من أشهر أماكن السنوركلينج.

محمية أبو جالوم

وتقع محمية أبوجالوم على بُعد حوالي 20 كيلومترًا من مدينة دهب، وتعرف بأنّه من أجمل الأماكن المخصصة للسباحة والغطس والطفو، وتحوي منطقة المحمية نحو 165 نوعًا من النباتات منھا 44 نوعًا لا توجد إلا في المحمية، كما تشتھر المحمية بوجود النظام الكھفي الموجود تحت الماء الذى يمتد لأعماق تصل إلى أكثر من 100 متر، يمكنك القيام بالعديد من الأنشطة في المحمية مثل التخييم والسفاري والغطس والألعاب المائية.

منطقة البلو لاجون

وتعد منطقة البلو لاجون الشاطئ الرملي الوحيد الموجود بمدينة دهب، إذ يُمثل عامل جذب للغواصين لما تحتويه المياه في هذه المنطقة من كنوز ثمينة ومناظر رائعة خلابة تحت الماء وأيضًا تحتوي هذه المنطقة على عدد محدود من الفنادق ومراكز الغوص.

منطقة أبو هلال

وهذه المنطقة هي مساحة مخصصة للغطس فقط تقع بين منطقة الكانيون والبلوهول، ولا يعرفها سوى أهالي مدينة دهب.

شعاب "سان جون" بمرسى علم

سان جون هي مجموعة من الشعاب الصغيرة التي تقدم بعض أروع مشاهد الحياة البرية تحت الماء في البحر الأحمر.

منطقة قبر البنت

ومنطقة قبر البنت هي إحدى المناطق المخصصة لمحبي الغطس ومشاهدة الشعب المرجانية، حيث تتميز بالشعب المرجانية النادرة، والأسماك الملونة الزاهية.

شعاب سطايح

وفي جنوب مدينة مرسى علم بالبحر الأحمر، تقع شعاب سطايح إحدى مناطق الشعاب الشهيرة عالميًا بمحمية وادي الجمال، والتي تعد أكبر تجمع للدلافين الدوارة بالبحر الأحمر، حيث أسرابها التي تتكون من العشرات والتي تداعب يوميًا السياح الذين وصلوا لمشاهدتها.

جزر الأخوين

وتقع "الأخوين" ما بين سفاجا والقصير، وهى واحدة من أفضل التجمعات المرجانية وأسماك القرش، وواحدة من أفضل مناطق الغطس.

موقع حطام سفينة الإمداد الإنجليزية الغارقة (سيسل الجورم)

ويقع موقع الحطام شمال الغردقة وهو الموقع الأكثر شعبية والأحب للغواصين، وتعد السفينة متحفًا مفتوحًا للأحياء المائية والأسماك الملونة والشعاب المرجانية، فضلًا عن احتوائها على عشرات القطع من معدات الحرب العالمية الثانية من السيارات والموتوسيكلات الحربية، ويعتبر موقعها من أهم مواقع الغوص السياحي في المحافظة، ويزورها آلاف الغواصين سنويًا.