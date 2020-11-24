حصل على 234 صوتا.. مرشح مستقل يتصدر الفرز بلجنة 82 بملوي

أظهرت مؤشرات الفرز الأوليه لانتخابات مجلس النواب "جولة الإعادة"، بالدائره الخامسه بمركز وبندر ملوي، في جنوب محافظة المنيا، والتي يتنافس فيها 6 مرشحين علي 3 مقاعد.

في اللجنة رقم 82 بمدرسو الشهيد سعد الهواري، ويبلغ عدد الناخبين فيها 3845، والحضور 362، والصحيح 315، والباطل 47، وحصل هيلا سيلاسي غني ميخائيل، الشعب الجمهوري، على 37 صوتا، رياض عبدالستار حسن، مستقبل وطن، على 122 صوتا، ومحمدعبد الحكيم أبو زيد، مستقبل وطن، على 234 صوتًا، محمد عامر حلمي، عن الإصلاح والتنميه، على 102 صوتا، حازم محمد عبد الهادي، مستقل، 260 صوتا، ومحمد مصطفى محمود، مستقل 190 صوتا.

وكانت جولة الإعادة قد جرت علي مدار يومين داخل 474 مركز انتخابي و1021 لجنة فرعية بمحافظة المنيا، التي تضم 3 مليون و236 ألف ناخب، وتنافس فيها 30 مرشحا على 15 مقعد، داخل 5 دوائر انتخابية هي: مركز وبندر المنيا والمنيا الجديدة، سمالوط ومطاي، مغاغه وبني مزار والعدوه، أبوقرقاص، مركز وبندر ملوي.