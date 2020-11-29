"بتانة" تحتفل بذكرى ميلاد الشاعر زكي عمر الخميس

تستضيف مؤسسة "بتانة" الثقافية بوسط القاهرة، شارع طلعت حرب، عمارة يعقوبيان، ينظمها ويشرف عليها الشاعر والناقد الكبير شعبان يوسف، والكاتب خيري حسن، الخميس المقبل، احتفالية بذكرى الشاعر الراحل زكي عمر (1936 - 1987).

ويحضر الاحتفالية عدد كبير من الشعراء والكتاب والمثقفين والصحفيين من محبي الراحل زكي عمر، يتخللها قصائد من أشعاره، وبعض الأغاني من أعماله التي تُعد علامة في العامية المصرية.

وزكي عمر شاعر عامية مصري، من مواليد المنصورة، وله العديد من القصائد والدواوين والمسرحيات الشعرية، واشتهر بلقب ابن الريف، ولقي مصرعه غرقا في مياه خليج عدن، حين ألقى بنفسه إلى البحر لينقذ ابنته التي أمسكت بها دوامة عنيفة، وكافح حتى أنفذ ابنته، وغرق هو في الدوامة نفسها، وهو من أشهر الزجالين المعاصرين في مصر، له دواوين زجلية عديدة، وساهم بأشعاره في عروض مسارح الثقافة الجماهيرية، وتوفي في 1987.

وصدر حديثا عن المكتبة العربية للنشر والتوزيع، كتاب "يا صاحب المدد.. سيرة شاعر ومسيرة وطن"، للكاتب خيري حسن.

ويتناول الكتاب سيرة الشاعر الراحل زكي عمر، وكواليس سرقة مسرحيته "مدد.. شدي حيلك يا بلد"، كما ينقب "حسن" في كتابه الجديد عن وثائق وشهادات سرقة عدد من أشعار زكي عمر، والبحث عن كيفية اختفاء مسرحياته التي قدمها عن نصر أكتوبر.

ومن أجواء الكتاب: "سرقة كلمات (مدد.. شدي حيلك يا بلد) من شاعرها الأصلي زكي عمر، جريمة لم تنته عند هذا الحد، بل إنها امتدت إلى اختفاء أو -إن شئت الدقة- سرقة المسرحية كلها (النص نفسه) من المركز القومي للمسرح، والمنوط به- بالأساس- حفظ تراثنا المسرحي عبر تاريخه القديم والحديث، !ألا يكفي "جراد الذاكرة" الذي خرج علينا من شقوق الأرض، وهجم، ونبش، وخطف، وسرق – تراثنا السينمائي من قبل، ألا يكفه تلك الجريمة، فذهب – أو ذهب أعوانه – ليسرق تراثنا المسرحي عن نصر أكتوبر".