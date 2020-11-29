الفقي: 1.25 مليار دولار دعما من "الأوروبي لإعادة الإعمار" لمصر بـ9 أشهر

قال الدكتور فخري الفقي مستشار صندوق النقد الدولي الأسبق، إن آفاق التعاون بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومصر قديمة، إذ بلغ إجمالي تمويلاته لمصر في آخر 9 أشهر، باعتبارها دولة عمليات الأولى على مستوى العالم مع هذا البنك، بلغت 1.25 مليار دولار، منها 75. مليار دولار استثمارات مباشرة في مجال الطاقة المتجددة أو الاقتصاد الأخضر، بالإضافة إلى نصف مليار دولار كتسهيلات تجارية بين مصر ودول العالم، وبخاصة دول الاتحاد الأوروبي.

وأضاف الفقي، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "اكسترا نيوز"، أن هناك توجهات بالاستفادة من القطاع الخاص المصري في عمليات واستثمارات بين البنك والقطاع الخاص المصري في أفريقيا، لافتًا إلى أن لقاء وزير الخارجية مع المديرة الإقليمية للبنك تضمن بحث إمكانية التعاون المشترك بين مصر والبنك في الدول الأفريقية، باعتبار أن الشركات المصرية لها خبرات كبيرة في مجال البنية التحتية التي تحتاجها دول القارة الأفريقية.

وتابع، أن خبرات الشركات المصرية في مشروعات البنية التحتية ثبتت للبنك في فترة تولي مصر لرئاسة الاتحاد الأفريقي، كما أن البنك يتعاون مع القطاع الخاص المصري في مشروعات الاقتصاد الأخضر، فضلًا عن أن 100 مليون يورو ستوجه إلى مشروعين في مجال الطاقة المتجددة مع القطاع الخاص المصري، إضافة إلى ربع مليار دولار لمترو الإسكندرية وتجديده، باعتباره مرفق هام للمدينة وتطوير النقل الجماعي فيها.