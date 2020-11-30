إطلاق الموقع الإلكتروني لمجلة "الطب البيطري" العلمية بجامعة مطروح

أعلن الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، انطلاق الموقع الإلكتروني للمجلة العلمية لكلية الطب البيطري "مجلة مطروح للطب البيطري" اليوم، وقال "النجار" إن المجلة تصدر سنويًا، وتهتم بنشر الأبحاث المحكمة في مختلف المجالات البيطرية، فى تخصصات أمراض الحيوان، والدواجن، والأسماك، والتشخيص المعملي، والبيولوجيا الجزيئية.

وأضاف "النجار" أنه يجرى نشر المجلة على منصة بنك المعرفة المصري، بهدف تشجيع البحث العلمي، مضيفًا أن المجلة تقبل الأبحاث باللغتين الإنجليزية والعربية، للموضوعات التي لها علاقة بقضايا معاصرة تؤثر على القطاع البيطري، والتي تتميز بالحداثة والمعاصرة، على الموقع الإلكتروني:https://mjvm.journals.ekb.eg/

وأشار إلى أهمية دور البحث العلمي في حل مشكلات المجتمع، وتطوير ثقافة ومهارات البحث العلمي وإسهاماته في تحقيق التنمية المستدامة، لافتًا إلى أن البحث العلمي هو المعيار الأول الذي تقاس من خلاله قوة الجامعات بما يساهم فى تقدم الأمم.

كانت جامعة مطروح عقدت جلستها الـتاسعة والعشرين، برئاسة الدكتور مصطفى النجار رئيس الجامعة، وحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وعمداء الكليات، وأشاد المحافظ بالجهود المبذولة في إنجاز أعمال الإنشاءات لمبان الجامعة، وزيادة معدلات التنفيذ، للإستفادة من المبنى في أقرب وقت، مؤكدًا أن الجامعة واعدة سيكون لها بصمة كبيرة وسط الجامعات العملاقة.

من جانبه، أكد رئيس الجامعة، على زيادة عدد المجلات العلمية بكليات الجامعة، موضحا أن الجامعة لا تألُ جهدًا في تشجيع البحث العلمي من خلال إنتهاج إستراتيجية واضحة في هذا المجال، مؤكدًا أن البحث العلمي هو المعيار الأول الذي تقاس من خلاله قوة الجامعات.

ولفت إلى التزام الجامعة بتعليمات وزارة الصحة، لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد، ووجه عمداء الكليات بإعداد تقرير دوري حول متابعة الإجراءات الإحترازية، الاهتمام بعمليات تعقيم وتطهير المنشآت من المعامل والقاعات الدراسية قبل بدء المحاضرات وبعد الانتهاء منها، مضيفًا أن التعليم الهجين يساهم في تقليل الكثافة الطلابية داخل المدرجات والقاعات الدراسية، مما يساعد على تحقيق التباعد الإجتماعي.

وأشار إلى إقامة الجامعة معسكر لتوليد الأفكار، ينظمه نادي ريادة الأعمال بالجامعة ورشة عمل في الفترة من الأول وحتى الخامس من ديسمبر 2020، وذلك بحضور خبراء متخصصين من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، بهدف تدريب الطلاب على مهارات ريادة الأعمال، تعليم أساسيات ومنهجية التفكير المبتكر والمبدع، التدريب على كيفية توليد الأفكار، وإنشاء حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه المجتمع، بالإضافة لتشجيع الطلاب على تطوير المنتجات وبدء مشروعاتهم الخاصة.

ووافق مجلس جامعة مطروح على توصية مجلس شئون التعليم والطلاب، بالموافقة على منح درجة الليسانس في الآداب والتربية شعبة التعليم الأساسي دور سبتمبر للعام الجامعي 2019/2020، وكذلك الموافقة على منح درجة البكالوريوس في العلوم الطبية البيطرية دور سبتمبر 2020.

كما وافق المجلس على توصية مجلس الدراسات العليا والبحوث بالموافقة على منح طالبتين بكلية التربية للطفولة المبكرة درجة الماجستير في التربية للطفولة المبكرة، بقسمي العلوم النفسية والأساسية.