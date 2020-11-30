100 نائب يخسرون بانتخابات المرحلة الأولى.. بينهم 27 من مستقبل وطن

كشفت نتيجة المرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب، بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة جولة الإعادة اليوم، خسارة 100 نائب بمجلس النواب الحالي، الانتخابات على المقاعد الفردية والتي تم إجراءاها بـ 14 محافظة.

وتنوعت حصة الأحزاب والمستقلين من خسارة النواب الـ100، حيث كان من بينهم 53 مستقلا، و27 منتمين لحزب مستقبل وطن، و7 نواب منتمين لحزب حماه الوطن، و5 نواب منتمين لحزب الشعب الجمهوري، و3 نواب منتمين لحزب الوفد، و2 نواب منتمين لحزب المحافظين، و2 نواب منتمين لحزب المصري الديمقراطي، ونائب من حزب الصرح المصري، ونائب من حزب نداء مصر.

ورغم خسارة 27 نائبا منتمين لمستقبل وطن الانتخابات على المقعد الفردية، إلا أنه مع ذلك تصدر الحزب نتائج المرحلة الأولى بالدوائر الفردية صاحبة الـ143 مقعدا، وذلك بحصوله على 83 مقعدا ليلحق به المستقلون بـ30 مرشحا فائزا، وحزب الشعب الجمهوري بـ15 مرشحا فائزا، وحزب النور بـ7 مرشحين فائزين.

وتضمنت قائمة النواب الخاسرين الـ100، عددا من النواب البارزين، من بينهم النائب هيثم الحريري، والنائب علاء والي، رئيس لجنة الإسكان السابق، وبدوي النويشي، وكيل لجنة الإدارة المحلية، والنائبة مي محمود، والنائبة إلهام المنشاوي.

وترصد "الوطن"، في السطور الآتية قائمة النواب الذي خسروا بالمرحلة الأولى:-

27 نائبا خاسرا من حزب مستقبل وطن وهم:

النائبة هند الجبالي

النائب محمد عطا سليم

النائبة مي محمود

النائبةإالهام المنشاوي

النائب عفيفي كامل

النائب هيثم الحريري

النائب عمرو محمد كمال

النائب سمير البطيخي

النائب مصطفى الطلخاوى

النائب معتز النجار

النائب عصام الفقي

النائب عصام القاضي

النائب محمد عباسي

النائب عماد محروس

النائب سعد تمراز

النائب عطية مسعود

النائب عصام الصافي

النائب محمد الدامي

النائب محمد عمارة

النائب أحمد خليل

النائب عاصم مرشد

النائب عبدالهادي بعجر

النائب عمر حمروش

النائب منتصر رياض

النائب عبدالرحيم علي

النائب إبراهيم حموده

النائب بكر أبو غريب

النائب محمود الحفني

النائب قاسم فرج

النائب عمرو أبو اليزيد

النائب محمد إسماعيل

النائب محمد فؤاد

النائبة شادية ثابت

إيهاب الخولي

النائب حمدي السيسي

النائبة مي بطران

النائب علاء والي

النائبة هيام حلاوة

النائب سعد بدير

النائب أحمد عبدالدايم

النائب أحمد فاروق

النائب أشرف عزيز

النائب ياسر سلومه

النائب أحمد الفرجاني

النائب منجود الهوارى

النائب ممدوح الحسيني

النائب ربيع أبولطيعه

النائب علاء العمده

النائب عبدالرحمن برعي

النائب محمود عزت

النائب عصام خلاف

النائب بدوي النويشي

النائب محمد كساب

النائب سيد أبوبريدعة

النائب أشرف جمال

النائب سمير رشاد

النائب أحمد شمردن

النائب حسين غيتة

النائب أحمد شعراوي

النائب محمد بدوي

النائب حمادة علي

النائب أشرف شوقي

النائب مجدى سعداوى

النائب عمرو غلاب

النائب شريف نادي

النائب تادرس قلدس

النائب البدري ضيف

النائب حلمي أبو ركبة

النائب عبدالكريم زكريا

النائب مرتضي العربي

النائب أحمد أبو علم

النائب ممتاز دسوقي

النائب ممدوح مقلد

النائب وائل المشنب

النائب همام العادلي

النائب هشام الشطورى

النائب صلاح عقيل

النائب مصطفى أبو دومة

النائب محمد الجبالي

النائب رشدي همام

النائب فيصل الشيبانى

جابر الطويقى

النائب محمد الدويك

النائب محمود الضبع

النائب محمد سليم

النائب العمده صبري

النائب حسين أبو الوفا

النائب محمد الصافي

النائب ماجد طوبيا

النائب عصام بركات

النائب الطيرى شاذلى

النائب العمده يسين

النائب أحمد فرشوطي

النائب عبدالرازق زنط

النائب خالد مجاهد

النائب محمد سليم

النائب يسن عبدالصبور

النائب صلاح عياد

النائب أحمد الضوي

النائب حمادة غلاب.