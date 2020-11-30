في 6 ساعات.. ضبط ملثمين استوليا على أموال مكتب تحصيل ببني سويف 

ضبطت مباحث مديرية أمن بني سويف، عاطلين، بتهمة الاستيلاء على أموال مكتب تحصيل رسوم ببني سويف، وذلك عقب 6 ساعات فقط من الواقعة.

كان اللواء محمد مراد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، تلقى إخطارا من العميد أسامة جمعة، مدير مباحث المديرية، يفيد باستيلاء 2 من الملثمين، على أموال مكتب تحصيل الرسوم، قبل أن يفرا هاربين.

وعلى الفور، وجه مدير الأمن بسرعة تشكيل فريق بحثي لضبطهما، حيث تبين من التحريات التي قادها الرائد اشرف الخولي، رئيس مباحث مركز شرطة بني سويف، أن ملثمين كانا يستقلان دراجة نارية، وتوقفا أمام المكتب ودخلا فجأة وقاما بمطالبة الموظفين برفع أيديهم إلى أعلى، واستوليا على المبلغ من خزينة المكتب وفرا هاربين.

وطاردت قوات الشرطة المتهمين، عقب الإبلاغ عنهما، حيث تتبعت القوة خط سيرهما داخل صحراء بني سويف، وتبين أنهما من منطقة عزبة صابر، وعلى الفور حاصرت قوات الشرطة المنزل الذي اختبآ فيه، وتم ضبطهما بعد 6 ساعات من الواقعة، وتقديمهما بالسلاح المستخدم ومتحصلات الأموال إلى النيابة العامة، التي قررت حبسهما والتحفظ على السلاح المستخدم وطلب تحريات المباحث.