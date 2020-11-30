عالم مصريات يكشف أصل "إن كان لك عند الكلب حاجة": قيل وقت الاستعمار

قال وسيم السيسي، عالم المصريات، إن الأمثال الشعبية والأقوال المأثورة؛ هي خلاصة تجارب الشعوب، ويمكن أن تنتقل من شعب لآخر، كاشفا عن خطأ بعض الأمثال التي يتداولها الناس دون أن يعلموا خلفيتها التاريخية أو مدى ملاءمتها للواقع.

وأضاف أن هناك أمثلة قيلت في وقت كانت تناسبه، ولكنها لم تعد ملائمة في وقت آخر، مستشهدًا بمثال "اسأل مجرب ولا تسأل طبيب"، فهذا المثل كان يُقال قبل تطور الطب، ولكن مع التقدم العلمي يجب أن يعلموا أن الطبيب مر بالكثير من الحالات، ويجب أن يتم تعديل هذا المثل ويكون "أسأل مجرب ولا تنسى الطبيب".

وتابع "السيسي"، خلال لقاء مع برنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مع الإعلامية إيمان الحصري، بأن مثل "إن كان لك عند الكلب حاجة قوله يا سيدي"، كان يقال وقت الاستعمار على مصر، سواء الفرنسي أو الإنجليزي أو العثماني، والاستعمار وقتها كان غاشما، ولذلك ارتبط هذا المثل بهم، فشبه المستعمر بالكلب، وتلك الفترة انتهت، ويجب ألا يُقال هذا المثل في الوقت الحالي أو يتم تعديله أيضا.

وتابع أن مثل "ابعد عن الشر وغنيله" أيضا خاطئ، لأنه لم يكن كذلك، وأيضا من الأمثلة لدى المصريين "لا تذم ولا تشكر إلا بعد سنة و6 أشهر" فهذا مثل جميل، يدل على أن المدة الزمنية مهمة لكل يتعرف الإنسان على المقربين منه بشكل أكبر، وذلك يتحدث أكثر عن الزواج السريع وغيره، ومن الأمثلة التي تتحدث عن الزواج "اللي تتجوز بسرعة تندم على مهلها".

وواصل بأن هناك حكماً من مصر القديمة عمرها أكثر من 7 آلاف سنة، خاصة وأن مصر حضارة زراعية قائمة على الحب.