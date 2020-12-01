99.5 % نسبة المتصالحين بمخالفات البناء في الدقهلية

انتهت المهلة التي منحها مجلس الوزراء للتصالح في مخالفات البناء أمس الإثنين الموافق 30 نوفمبر، حيث بلغت نسبة من تقدموا بطلبات تصالح في محافظة الدقهلية نحو 99.5% من إجمالي المخالفات التي جرى حصرها.

وبلغ إجمالي متحصلات التصالح على مخالفات البناء بنطاق المحافظة حتى يوم 30 نوفمبر، مليارا و43 مليونا و327 ألف جنية، فيما وصل عدد طلبات التصالح إلى 145 ألفا و726 طلبا، بنسبة 99.5% من إجمالي عدد المخالفات.

جاء ذلك خلال الحصر الذي انتهت منه محافظة الدقهلية لطلبات الصالح وقيمة رسوم جديتها حتى 30 نوفمبر 2020، طبقا للقانون رقم 17 لسنة 2019 المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 بشأن مخالفات البناء علي أراضي الملكية الخاصة.

وبلغ إجمالي عدد مخالفات البناء في محافظة الدقهلية 186 ألف و554 مخالفة، جرى إزالة عدد كبير منها بإجمالي 40 ألفا و47 مخالفة، وما تبقى منها بدون إزالة، بلغ 146 ألفا و507 حالة مخالفة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر القرار رقم 516 لسنة 2020 بتخفيض سعر متر التصالح في المدن بنسبة تصل إلي 45% من الأسعار المحددة.

وبادرت محافظة الدقهلية خلال الأسبوع الأخير من تلقي طلبات التصالح إلي زيادة عدد اللجان العاملة في ملف التصالح على مستوى كافة المراكز والمدن والأحياء والقرى، وضرورة تواجد مهندس تنظيم او ما ينوب عنه داخل المراكز التكنولوجية التى تتلقى طلبات التصالح لسرعة الفحص للطلبات المقدمة، ودراسة السماح للمواطنين لسداد قيمة التصالح فى جميع البنوك المصرية على الحساب المقرر للسداد.

وناقشت محافظة الدقهلية، في الاجتماع الذي عقد برئاسة السكرتير العام للمحافظة، قبل أسبوع من انتهاء المهلة المحددة، المعوقات التي قابلت لجان التصالح على مخالفات البناء، أثناء تنفيذها للقانون مع بعض الحالات، بعدد من القرى والمراكز بنطاق المحافظة.