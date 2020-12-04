في يومين ظهرت بـ5 برامج.. فتاة سقارة تعلن تلقيها عروضا للتمثيل

48 ساعة فقط كانت الفاصل بين إخلاء سبيل سلمى الشيمي المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة سقارة" ومغادرتها قسم شرطة البدرشين وبين ظهورها في 5 برامج تلفزيونية.

"الشيمي" تم إخلاء سبيلها بعد أن تبين من الفحص الجنائي أنها ليست مطلوبة في أي قضايا أخرى أو صادر بحقها أي أحكام جنائية، وبعد سدادها قيمة الكفالة المقررة من النيابة العامة وقيمتها 500 جنيه ونسبت النيابة للمتهمة تهمة "تصوير صور فوتوغرافية داخل منطقة سقارة الأثرية دون الحصول على إذن من الجهات المختصة".

"الوطن"، ترصد لكم ظهور سلمى الشيمي يوم إخلاء سبيلها في 5 برامج "توك شو" في 3 فضائيات مختلفة، كما يلي:

مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي

أجرت الشيمي مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري وتحدثت معه عن كواليس جلسة التصوير وما حدث معها في التحقيق.

ضيفة على الهواء مع الإعلامي شريف عامر

وظهرت فتاة فوتوسيشن سقارة كضيفة على الهواء مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، وذلك في أول ظهور تلفزيوني لها.

مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"

كما أجرت فتاة فوتوسيشن سقارة مداخلة مع برنامج "الخلاصة" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم" وتحدثت فيه عن تفاصيل الواقعة، مؤكدة أنها تنوي استكمال عملها كـ"موديل" ولكنها لا تنوي الذهاب لمناطق أثرية للتصوير فيها مرة أخرى.

مداخلة أخرى مع قناة "الحدث اليوم"

وأجرت مداخلة هاتفية أخرى مع الإعلامي وائل عبدالوارث في برنامج "كارت أحمر" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم" وكشفت أنها تلقت عروضا للتمثيل مقدمة اعتذارها لكل من غضب بسبب "السيشن" معتبرة أن الفيديو انتشر انتشار غير طبيعي.

ضيفة للمرة الثانية على قناة "الحدث اليوم"

وحلت الشيمي ضيفة على فضائية "الحدث اليوم" في لقاء مع برنامج "صوت الشعب"، مؤكدة أنها تلقت عروضا كثيرة للتمثيل خاصة بعد "سيشن" التصوير الذي قامت به في منطقة سقارة، مشيرة إلى أنها لن تقبل المشاركة في أي عمل إلا الأعمال المناسبة لها وبيتها وأهلها.

وقالت "الشيمي" خلال لقائها مع فضائية "الحدث اليوم"، إن عددا من نجوم الفن رفضت ذكر اسمهم، ساندوها وأيدوها: "دون ذكر أسماء ناس كتير كلمتني وقالت لي إحنا معاكي وقالوا لي يا سلمى أنت معملتيش حاجة وهم معايا ضد التنمر اللي عليا لكن كلنا بنحترم القانون".

واعتذرت فتاة سقارة للمشاهدين: "أي حد زعلان مني أنا بتأسف للناس المحترمة اللي ليها وجهة نظر تانية ومش عاجبها السيشن لكن الناس اللي بتغلط ربنا يسامحها".

وأشارت إلى أنها ستستعين بشخص له خبرة قانونية في فريق العمل الخاص بها ليساعدها في الحصول على التصاريح اللازمة لأعمالها حتى لا تتعرض لهذا الموقف مرة أخرى.