مساعد وزير الإسكان: الدولة تستهدف تطوير مدن وعواصم كل المحافظات

قال الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، إن عمليات التطوير التي تشهدها ميادين القاهرة، لا تحدث بالعاصمة فقط، بل تتم على مستوى جميع المدن الكبرى وعواصم المحافظات المصرية المختلفة، وذلك عبر المرحلة الأولى فقط.

وأضاف "إبراهيم" خلال لقائه، مع برنامج "مانشيت" المذاع على شاشة "extra news"، أن الدور الأساسي الذي تنتهجه الدولة حاليا، هو تطوير المدن والعواصم الكبرى، بعد أن تكدست بالسكان والأنشطة خلال السنوات الماضية.

وتابع مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية: "أن التطوير الذي يحدث يشمل أكثر من محور، في مقدمتهم تطوير شبكة الطرق والبنية الأساسية، ومن ثم تطوير المناطق العشوائية وغير الآمنة بكل محافظات الدولة، أما الملف الثالث الذي نعمل عليه أيضا هو المناطق غير المستغلة في جميع المدن، فهناك الكثير من أصول الدولة غير المستغلة، ونعمل الآن على إعادة استغلالها من جديد، مثلما حدث مع (الأزهر بارك)".

وأوضح أن عمليات التطوير التي تشمل كل مدن وعواصم المحافظات المختلفة، من شانها أن ترفع جودة الحياة، فهناك تدني في جودة الحياة سواء على المستوى الحياة الاجتماعية او على مستوى البيئة العمرانية.

وأشار "إبراهيم" إلى أن مدن الدولة وصلت إلى مرحلة التشبع، فرادات مشاكلها وأصبحت تعاني من التلوث والتكدس والازدحام.

وأردف أن عمليات التطوير تلك ستطلب وقت طويل، لان التعامل في المدن القيمة بالفعل أصعب بكثير من بناء مدن جديدة، لأن هناك بنية أساسية وبنية اجتماعية يجب مراعاتها، ولكن يحسب أن البداية تمت، ويحسب أيضا حجم الإنجاز، الذي حدث على أرض الواقع في هذا الوقت القصير.