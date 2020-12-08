لافتتاحه في العيد القومي.. استمرار أعمال تطوير الشاطئ العام بالغردقة

تسابق أجهزة البحر الأحمر الزمن للانتهاء من تطوير الشاطئ العام رقم 4 بمدينة الغردقة، ما يطلق عليه أهالى المدينة شاطئ الغلابة، ومن المتوقع افتتاحه في العيد القومي للمحافظة في الثاني والعشرين من يناير المقبل.

وكشف اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، ان أعمال تطوير الشاطئ العام تتم علي مرحلتين بمساحة إجمالية بلغت ٥٠ ألف متر مربع، وتشمل المرحلة الأولى إنشاء ممشي الكورنيش بدءًا من فندق بيروت حتي فندق ميريت بطول ٧٠٠ مترا وبعرض ٨ متر ومقاعد ومظلات وعدد ٤ نافورة.

وأوضح أن المرحلة الثانية تتضمن نافورة راقصة وأكشاك تجارية ومطاعم ومدرجات للاستمتاع بالشاطئ، ودورات مياه ومناطق للأطفال وخدمات للزوار، بالإضافة إلي منطقة إنتظار، وبعض الأعمال الفنية لتجميل الشاطئ برؤية عالمية ليكون من أفضل وأجمل الشواطيء .

وأشار إلى تركيب الأحجار البازلت بشارع الكورنيش بدلا من الانترلوك لقدرته علي تحمل عبور السيارات عليه بدون إتلافه وأيضا لتقليل سرعة مرور السيارات والسماح للمواطنين بالسير علي الكورنيش والاستمتاع بالبحر، مشدداً علي أن الأولوية للمشاة وليس للسيارات بطريق الكورنيش العام .

ووجه غلى إخلاء مستأجري الشاطئ المنتهية عقودهم تمهيدًا لفتحه أمام أهالى المحافظة عقب انتهاء أعمال التطوير وإزالة سور أمام الميناء السياحي الذي كان يتسبب في إعاقة حركة المرور، ومن ثم إضافة حارة تهدئة لدخول سيارات النقل الخاصة بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بما يخفف الزحام على كورنيش الشاطئ، .

من جهة أخرى، شنت أجهزة مدينة القصير، جنوب البحر الأحمر، عددا من الحملات التفتيشية على المحلات التجارية، للوقوف على الالتزام باشتراطات التراخيص الصادرة من الوحدة المحلية والإجراءات الاحترازية والوقائية بالمنافذ.

وأجرت لجنة التفتيش أعمال الحصر الشامل لإشغالات المحلات التجارية، حيث شملت المرور على شارع كمال الدين حسين همام، وأسفرت عن ضبط عدد ١٧ محلا تجاريا بدون رخصة نشاط وسحب رخصة منتهية و٢٨ محلا بدون رخصة إشغال، وأكد رئيس اللجنة المكلفة بالأعمال أنه سوف يتم خلال الفترة المقبلة استكمال باقى الشوارع والمناطق، وذلك للوقوف على التزام التجار بخطوط التنظيم وعدم عرض منتجاتهم على الأرصفة واعاقة سير المارة.

وأكد اللواء عادل نصر رئيس مدينة القصير وضع آلية جادة لعدم إشغال الطرق العامة والتعدى على أماكن سير المواطنين بالشوارع، يأتى ذلك فى إطار توجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر بردع المخالفين والضرب بيد من حديد لكل من يخالف القوانين المنظمة للعمل،