مساعد وزير الداخلية السابق عن إلقاء مواطن نقود من شرفته: شغل كباريهات

قال اللواء أشرف أمين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إنه أصيب بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، متمنيا أن يأخذ المواطنون احتياطاتهم لأنه يرى استهتار، مؤكدا أنه أصيب رغم اتخاذه كل الإجراءات الاحترازية.

وأضاف "أمين" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، أنه يرى جريمة في إلقاء أحد الأشخاص نقودا من شرفته لأنه يهين المواطنين، وانتشار المواطنين تحت شرفته قد يثير انتشار كورونا وهناك قنوات تلفزيونية تستخدم هذه الفيديوهات من أجل مهاجمة مصر.

وواصل" طول خدمتي لم أشاهد هذا المنظر إلا في الكباريهات وهذا الموضوع لابد أن يأخذ بجدية ويجب محاكمة المتسبب في هذا الشخص والقيادات الأمنية لن تترك هذا الأمر خاصة أن هذا سينقل هذه العادة إلى مناطق أخرى، متابعًا: "ده منظر مهين للمواطن المصري".

من جانبه قال الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر "ده سلوك غير طبيعي وغير مقبول بأي معيار وبه تباهي وتعالي من الشخص الذي يقذف الأموال، ويضع الناس في وضع مهين ويجعل في منظر يهين لسمعة مصر"

وواصل: "يمكن أن يحدث دون أي إصابة نفسية ولكن هذا عشق للتريند ومن لديهم حب للشهرة وانتشار على مواقع التواصل الاجتماعي واليوتيوب، بعض مرضى كورونا سار يوزع كمامات بأعداد هائلة وعدد منهم غلابة كتب على نفسه شيكات بـ 100 ألف جنيه ومشي يوزع كحول وماسكات يبدو أنه بيعمل خير ولكن لديهم المرض الإضطراب الوجداني ثنائي القطب".

وألقى مواطن في منطقة أوسيم بالجيزة أموال من شرفته على المواطنين في حدث يتكرر للمرة الثانية بعد إلقاء شخص أموال في منطقة أخرى.