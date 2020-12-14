أصرف لي منحة العاملين بالسياحة يا وزير الآثار

كنت أعمل في مجال السياحة في أحد فنادق القاهرة الكبرى، وعندما نشأت أزمة في السياحة بعد تفشي فيروس كورونا في القاهرة توقف العمل، وأبلغتني إدارة الفندق باستغنائهم عني، ولاحقني المسؤولين بالفندق بكل الطرق حتى أتقدم باستقالتي، واضطررت في النهاية أن أتقدم بها، ثم وجدت نفسي في الشارع بلا عمل، وأنا رجل متزوج، ورب أسرة، ولدى طفل، ثم علمت أن رئاسة الوزراء مشكورة قررت صرف منحة لكل العاملين بالسياحة الذين تضرروا جراء الأزمة الاقتصادية التي خلفها تفشي فيروس كورونا. أناشد السيد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار الكرم ببحث حالتي، وصرف المنحة لي حتى أعثر على عمل آخر.

علي عبدالظاهر