حملة لمحافظة أسيوط لتعقيم المنشآت الخدمية وإزالة التعديات على الطرق

ترأس المهندس نبيل الطيبي، سكرتير عام مساعد محافظة أسيوط، حملة مرافق وتطهير وتعقيم لموقف الأزهر بحي غرب أسيوط، وذلك ضمن خطة المحافظة لتعقيم وتطهير المنشآت الخدمية والحكومية وغير الحكومية والمرافق العامة بالمحافظة، حرصاً على سلامة المترددين والمسافرين والوافدين من المواطنين ضمن سلسلة التدابير والإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا.

وقامت الحملة بإزالة المرافق والتعديات على حرم الطريق من مداخل ومخارج الموقف ورفع إشغالات الباعة الجائلين وتحرير محاضر ضد المخالفين، ورفع تعديات ومخالفات المحال التجارية، نظراً لما تسببه من اختناقات مرورية وتعطيل لحركة المرور بمنزل كوبري فيصل والمنطقة المحيطة وتعوق حركة دخول وخروج المواطنين والسيارات من وإلى الموقف.

ومن جانبه، أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، أهمية تعقيم وتطهير المنشآت الحكومية وغير الحكومية واتخاذ الاجراءات الوقائية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين من خطر انتقال العدوى والحد من انتشار الفيروس.

وشدد على شن حملات مفاجئة على القطاعات الخدمية خاصة حملات إزالة المرافق والإشغالات لتحقيق الانضباط للشوارع وعدم السماح بالتعدي على الرصيف وحرم الطريق وإلزام أصحاب المحلات التجارية بمحلاتهم وعدم فرش بضاعتهم بالطريق لتخفيف الزحام المرورى والعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وكان محافظ أسيوط، أعلن عن خدمة الخط الساخن رقم 01550050292 التي أطلقتها مديرية الصحة بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه، وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.