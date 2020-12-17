ضبط طالب أزهري يجمع تبرعات لحالات إنسانية بالدقهلية بدون تصريح

ضبطت مباحث الأموال العامة بمنطقة شرق الدلتا، اليوم الخميس، طالب بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر في الدقهلية، لقيامه بجمع تبرعات لحالات إنسانية، من خلال برنامج تلفزيوني بإحدى القنوات الفضائية.

كان اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء مصطفي كمال، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لمركز شرطة الجمالية الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة "منطقة شرق الدلتا"، يتضمن ضبط المدعو «حمزة .م .ح»، 25 سنة، طالب بالفرقة الرابعة بكلية شريعة وقانون يجامعة الأزهر، فرع تفهنا الأشراف، صاحب محل للتجارة، مقيم بإحدى عزب قرية ليسا الجمالية دائرة المركز، لقيامه بجمع التبرعات بدون تصريح.

وتم ضبط الطالب، وبحوزته هاتف محمول وجهاز لاب توب ومبلغ مالي 29800 جنيه مصري، وذبك لقيامه بطلب تبرعات لحالات إنسانية من خلال برنامج "بيت في الجنة" المذاع على قناة الصفا الفضائية، وتلقي تبرعات من أشخاص من الدول العربية والأجنبية بعملات أجنبية مختلفة على حسابه الشخصي بالبنك الأهلي "فرع المنزلة" وشركة «ويسترن يونيون» لتحويل الأموال.

وأكدت مباحث الأموال العامة في محضرها، أن الطالب خالف بذلك أحكام القانون رقم 14 لسنة 2020 الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصري والنقد والقانون رقم 144 الذي يحذر من جمع تبرعاتنا بدون الحصول على موافقة.

تحرر المحضر رقم 3257 لسنة 2020 إداري مركز الجمالية، وجارِ العرض على النيابة العامة.

ومن جهة أخرى، تمكنت مباحث منية النصر بمحافظة الدقهلية، اليوم الخميس، من إلقاء القبض على هارب من تنفيذ حكمين (سلاح ناري ومخدرات)، وسبق اتهامه في 6 قضايا أخرى وبحوزته كمية من المواد المخدرة مثل البانجو والهيروين.

وتمكنت الحملة من إلقاء القبض عن المتحري عنه، ويدعي «علي ص. أ»، 24 سنة، عاطل، ومقيم بقرية برمبال القديمة بدائرة منية النصر، وتبين أنه سبق اتهامه في 6 قضايا تتضمن سرقة مسكن، ومخدرات، وسلاح ناري، وهاتف محمول، وصادر ضده حكمين غيابيين في قضيتين سلاح ناري ومخدرات، وذلك بالسجن 3 سنوات في كل واحدة منهما.