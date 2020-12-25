الجيش المصري في المركز التاسع بقائمة أقوى جيوش العالم في 2020

قال موقع «جلوبال فاير باور» الأمريكي المتخصص في الشأن العسكري في نشرته السنوية أن الجيش المصري حافظ على ترتيبه المتقدم في المركز التاسع في قائمة أقوى جيوش العالم في عام 2020.

وأكد الموقع الأمريكي، أن الجيش المصري الأقوى عربياً وفي منطقة الشرق الأوسط وفي أفريقيا، فيما أحرزت البحرية المصرية تقدماً كبيراً إذ جاء في المركز السابع متقدمة على تركيا التي جاءت في المرتبة الـ20.

وأثار تقدم الجيش المصري عسكريا اهتماماً واسعاً لدى وسائل الإعلام الدولية، ورصدت وكالة «شينخوا» الصينية أن القوات المسلحة المصرية أجرت عدد مكثف وتاريخي في المناورات العسكرية.

وكثفت القوات المسلحة المصرية، مؤخرًا، مناوراتها وتدريباتها العسكرية باعتبارها رسالة ردع لبعض القوى الإقليمية، وتأكيدًا على استعدادها لمواجهة أي تهديدات لأمن البلاد، وفقًا لخبراء سياسيين ودفاعيين.

من جانبه، أكد اللواء جمال مظلوم، في تصريح للوكالة الصينية، أن مصر أجرت ما معدله 40 تمرينًا مشتركًا.

ومنذ نوفمبر وحتى الآن، أجرى الجيش المصري، 9 مناورات مشتركة بحسب إحصائيات رسمية نشرتها القوات المسلحة على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وشملت تلك الأنشطة التدريبية، 7 في المياه الإقليمية المصرية بمشاركة قوات من فرنسا وقبرص والإمارات والسعودية والمملكة المتحدة والأردن والسودان.

وقال موقع «ديفينس نيوز» الأمريكي، إن شهر نوفمبر الماضي كان مليئا بالمناورات العسكرية في مصر، خصوصاً في البحر، مشيراً إلى أن زخم التدريبات العسكرية في مصر استمر خلال ديسمبر الجاري.

وذكر الموقع الأمريكي، أن التدريبات المكثفة رسالة تعكس مدى توسع وتنامي قدرات مصر في الساحة العالمية، مشيرا إلى المناورات التي أجرتها مصر وروسيا المعروفة باسم تمرين «جسر الصداقة 3 » في البحر الأسود في نوفمبر الماضي.

وتعاونت مصر مع المملكة المتحدة في تمرين «تي 1» T-1 المشترك في البحر الأبيض المتوسط بالإضافة إلى التدريب البحري المشترك في شمالي البحر الأبيض المتوسط مع فرنسا.

وشاركت مصر والسعودية والإمارات والأردن والسودان والبحرين في مناورة بحرية أطلق عليها اسم «سيف العرب» في قاعدة «محمد نجيب» العسكرية شمال غربي مصر.