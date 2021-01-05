جولات ميدانية لمحافظ البحيرة عقب إصابة النائب والسكرتير المساعد بكورونا

قالت مصادر بديوان عام محافظة البحيرة، إن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، يمارس عمله داخل مكتبه وينظم جولات ميدانية بشكل طبيعي، بعد إصابة الدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩".

وذكرت المصادر في تصريح لـ«الوطن»، البوم، أن العمل داخل ديوان عام محافظة البحيرة، يجري بشكل طبيعي وسط إجراءات احترازية صارمة، وجرى تعقييم وتطهير المكاتب وأدوار المبنى بالكامل.

وكانت مصادر بديوان عام محافظة البحيرة، أكدت أمس الإثنين، أن الدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ، جرى عزلها في الاستراحة الخاصة بها، تحت الرعاية الطبية، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، في الوقت الذي جرى فيه إخضاع اللواء محمد بدر، سكرتير عام مساعد محافظة البحيرة، للعزل المنزلي عقب الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأكدت المصادر أن نائب المحافظ جرى الكشف عليها بمعرفة الفريق الطبي المخصص لعلاج حالات كورونا، ونصحها الأطباء بعزل نفسها في الاستراحة، وتلقيها العلاج المقرر من وزارة الصحة.

كما تقرر عزل اللواء محمد بدر منزلياً، لحين تعافيه من فيروس كورونا، وجرت الأمور عادية داخل مبنى ديوان محافظة البحيرة، في الوقت الذي نفذت فيه الجهات المختصة حملة لتعقيم وتطهير المكاتب والمبني بالكامل.

وأفادت المصادر بأن المخالطين للنائب أو السكرتير العام لم يثبت إصابة أي منهم بفيروس كورونا إلى الآن، في الوقت الذي يمارس فيه محافظ البحيرة مهام عمله دون تعطيل وبشكل طبيعي.

يذكر أن محافظ البحيرة افتتح أمس العديد من المشروعات التنموية بمحافظة البحيرة، ونفذ جولة موسعة بالعديد من المدن والمراكز، وذلك بالتزامن مع إعلان إصابة نائب المحافظ والسكرتير عام المساعد، وهو ما اعتبره المتابعون تصريح من المحافظ بعدم إصابته ب"كورونا"، واستمرار العمل داخل ديوان المحافظة بشكل طبيعي.