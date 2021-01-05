القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد سونيديب في دوري أبطال أفريقيا

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة، اللقاء الذي يجمع بين الأهلي المصري ونظيره سونيديب بطل النيجر، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 5 يناير الحالي، وذلك في إطار مباريات إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي ضد سونيديب

وتنطلق مباراة الأهلي ضد سونيديب، في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الثلاثاء، بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والساعة التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات، والساعة السادسة مساءً بتوقيت تونس، والساعة الخامسة مساءً بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد سونيديب

وتُنقل مباراة الأهلي ضد سونيديب، التي تقام على ملعب «الأهلي we السلام» عبر فضائية ON Times Sports، ويتولى التعليق عليها أيمن الكاشف.

قائمة الأهلي أمام سونيديب

وجاءت قائمة النادي الأهلي لمواجهة سونيديب كالتالي: «علي لطفي وحمزة علاء ومصطفى شوبير وأحمد رمضان بيكهام ومحمد شكري وأحمد نبيل ‏كوكا وسعد سمير وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف ووليد سليمان ‏وأيمن أشرف وبدر بانون وأليو ديانج وطاهر محمد طاهر وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة ‏وعلي معلول وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق».‏

فيما يغيب عن قائمة الأهلي، محمد الشناوي، ومروان محسن، وعمرو السولية ورامي ربيعة، ومحمود وحيد، وحسين الشحات، ومحمد هاني.

الأهلي يواجه سونيديب بالأحمر

وكان النادي الأهلي حقق الفوز على بطل النيجر ذهابًا في عقر داره بهدف دون رد، أحرزه المالي أليو ديانج من تسديدة قوية، ليكفي الفريق الأحمر التعادل السلبي في لقاء اليوم حتى يتأهل لمرحلة دور المجموعات.

وأسفر الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وسونيديب النيجري، الذي انعقد أمس بمقر النادي بالجزيرة، عن الاتفاق على ارتداء النادي الأهلي القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، فيما يرتدي الحارس الزي الأصفر، أما فريق سونيديب يرتدي القميص الأزرق والشورت الأزرق والجورب الأبيض، فيما يرتدي الحارس الزي الرمادي.

وخاض الشياطين الأحمر أمس، الاثنين مرانًا واحدًا استعدادًا للقاء اليوم أمام نظيره سونيديب، وذلك بعد أن حصل لاعبو الفريق على راحة يوم السبت الماضي، عقب تعادلهم مع فريق وادي دجلة دون أهداف، في المباراة التي جمعت الفريقين الجمعة الماضي، في إطار مباريات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2020-2021، واكتفى المارد الأحمر بإجراء مسحة طبية، يوم الأحد الماضي، قبل خوض التدريبات.