"الشئون الإسلامية": الإسلام قدم الحرية على العقيدة

قال عبدالغني هندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إنه يتمنى التوقف عن "الفتاوى الموسمية" في إشارة إلى تحريم تهنئة المسيحيين بأعيادهم، لافتًا إلى أن التاريخ المصري يعبر عن التلاحم بين المسلمين والمسيحيين والوحدة بينهم، وأكد ان خروج الجماعات المتطرفة كانت طارئة على المصريين وحياتهم وفهمهم للدين وأرادت زرع الفُرقة بينهم من خلال فتاويها الشاذة، مشددًا على أن الإسلام كفل الحرية الدينية، وقد كتب ابن عابدين في القرن الثالث الهجري أن الإسلام قدم الحرية على العقيدة.

تهنئة الأقباط بأعيادهم حقهم الطبيعي

وأضاف هندي في مداخلة هاتفية عبر شاشة "إكسترا نيوز": "أتمنى أن نتوقف عن مثل هذه الآراء، لأن هذا حق طبيعي أن نقول للإخوة الأقباط كل عام وأنتم بخير"، لافتًا إلى أن الفضاء الإلكتروني أصبح يعبر عن المحتوى الديني الرقمي، أي أن المكتبة الإسلامية تحولت من مكتبة موجودة في البيوت أو المكتبات العامة إلى مكتبة رقمية.

وتابع: "ومن المكتبات الإسلامية الرقمية مقاطع الفيديو الموجودة على يوتيوب ومنها ما هو مقروء أو مرئي، لذلك لا بد على المؤسسات الإسلامية أن تصدر محتوى رقميا جديدا يعبر عن هذا الفهم للدين بأشكال مختلفة وهو ما جعل مرصد الأزهر الشريف لمكافحة التطرف يصدر مقطع فيديو بـ12 لغة حول الحرية الدينية".

وأردف أن هذه الإصدارات يجب أن تناقش القضايا التي تمس وتهم الناس وتساعد على نشر خطاب المحبة بدلًا من خطاب الكراهية الذي تتبناه الجماعات التي مازالت تمتلك ناصية المنصات الإلكترونية الدينية: "هذه الجماعات التكفيرية والتحريضية الخارجة عن الإجماع الإسلامي، هي التي تمتلك منصات رقمية بالتمويلات التي تتلقاها من دول كثيرة تسعى إلى تمزيق الأمة الإسلامية وبث صورة غير حقيقية عن الإسلام، أما الأزهر فهو أهم مؤسسة علمية لعلوم الإسلام في العالم الإسلامي، لذلك فإن تعبيره عن محتواه بشكل رقمي وجديد هو أمر مهم جدًا".