12 معلومة عن شهادة «البورد الأمريكي» وكيفية الحصول عليها

تستعد وزارة الصحة المصرية، لإجراء الامتحان القومي لممارسة مهنة الطب، لطلاب الامتياز في فبراير المقبل، بمشاركة 21 جامعة، موضحة أنه جار اعتماد البورد الأمريكي، ما سيكون له دور في جعل الطالب يتخطى مرحلة الامتياز معتمدا عليه.

يأتي هذا في إطار خطة بعض الجهات الحكومية في مصر، خاصة القطاعات الصحية، سواء كانت تتبع وزارة الصحة المصرية أو التعليم العالي، لتحسين جودة المنتج المصري في القطاعات الطبية.

وتستعرض «الوطن» أبرز النقاط عن البورد الأمريكي:

- شهادة البورد (بالإنجليزية: Board certification)‏، هي العملية التي من خلالها يصبح الطبيب أو غيره من أصحاب الشهادات والمهن كـ«الصيدلي، والطبيب، والمهندس، وتخصُص إدارة الأعمال، ورجال القانون، والاعلام، واللُغات والترجمة، وتكنولوجيا المعلومات»، قادرا على امتلاك المعارف والمهارات الأساسية كافة، من خلال الكتب العملية والتدريب العملي، أو الاختبارات القائمة على جهاز محاكاة في مجال عملُه وتخصُصه.

- كلمة بورد تعني امتحانات المعادلة كخطوة أولى للحصول على ترخيص مزاولة المهنة من أمريكا، وبريطانيا، وكندا، واستراليا وغيرها من حوالي 206 دول، في مُختلف أنحاء العالم، وتسمى باسم «امتحان البورد»؛ لأنه يتبع المجلس المنظم لتلك المهنة، والتخصُص، والوظيفة في كل دولة من هذه الدول.

- المعنى الثاني لكلمة بورد هو عبارة عن امتحان شهادة مهنية تخصصية، تكون صادرة عن مجلس «بورد» من المتخصصين، الذين يقومون بوضع المعايير التي بناء عليها يصمم الامتحان الذي يمنح من يجتازه صفة المتخصص الخبير في مجاله.

- البورد بالنسبة للحاصلين على شهادات الطب والصيدلة وإدارة الأعمال والقانون واللُغات وغيرها، بمثابة علامة تميز لهم، تشير إلى مدى التدريب الذي قام به المُتخصص، والذي تجاوز كل المعايير والمهارات المطلوبة في التخصص المختار.

- تعتبر شهادة البورد لقادة المؤسسات عامة بمثابة نجاح هذا الشخص وتميُزه؛ إذ توضح التمكن الذي أظهره في مجاله.

- شهادة البورد تقدم فائدة أخرى للجهات الحكومية والخاصة؛ فهي لا تحدد الأكثر تأهيلا فحسب، بل تقترح أيضا من سيكون مناسبا للعمل.

- تمثل شهادة البورد تدريبا خاصا بخلاف ترخيص مزاولة المهنة الممنوح؛ إذ أنها من المعروف أن تظهر مدى التزام ودقة هذا المتخصص بتلبية معايير أعلى، وذلك بعد التخرج من الكلية، والحصول على الدرجات العلمية، سواء كانت دبلوم أو ماجيستير أو دكتوراه.

- يكمل المتخصصون المعتمدون سنوات إضافية أخرى من التدريب في البرامج المعتمدة، على أن يجتازون اختبارا أو اثنين للحصول على صفة المتخصص الخبير.

- البورد هو فترة العمل، والتدريب في التخصُص كالطب والصيدلة، وغالبا تمتد من 3 إلى 5 سنوات، حسب التخصص، وبعدها تكون أخصائي واستشاري.

- الزمالة تعني دراسة تخصص دقيق بعد الحصول علي البورد، وهو عبارة عن تخصص متفرع من التخصص العام، مثل الجراحة العامة، ويندرج تحتها عدد من التخصصات الدقيقة، مثل جراحة الأطفال والطب الباطني، يندرج تحته أمراض القلب الجهاز التنفسي، والإدارة تندرج تحتها إدارة «الموارد البشرية، والتسويق، والجودة»، وتمتد مدة الزمالة من سنتين إلى 3، عكس البورد الذي يحتاج سنوات أكثر.

ـ البورد الأمريكي للجودة والعلوم والتكنولوجيا بالولايات المُتحدة الأمريكية (ABQST) علىى سبيل المثال هو المُتخصص في مجالات اللُغات والترجمة، وإدارة الأعمال، والقانون، والترببية والآداب، والآمان والسلامة، والاقتصاد والعلوم السياسية، وتكنولوجيا المعلومات، والصحافة والإعلام.

- مدة الدراسة في البورد تتراوح ما بين 3 إلى 5 سنوات، ونظام التعليم به يعتمد على النواحي العملية أكثر من النظرية، ويقوم على إدارته وتنظيمه نخبة من العلماء المتميزين والمتخصصين، كلا في مجال عمله.