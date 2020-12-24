«الصحة»: برنامج لاعتماد أطباء الامتياز من البورد الأمريكي

قال الدكتور إيهاب كمال، مساعد وزيرة الصحة للتعليم الطبي والمهني، إن الوزارة وضعت أسس الامتحان القومي لممارسة مهنة الطب لأطباء الامتياز، إذ أنها وضعت 30 امتحانا تجريبيًا، الواحد منهم يتضمن 100 سؤال في تخصصات الباطنة والأطفال والجراحة والنساء والتوليد وطب الطوارئ، وهو ما سيمهد للامتحان النهائي في فبراير من العام المقبل بمشاركة 21 جامعة لتسجيل 7003 طلاب، وجارٍ اعتماد هذا الامتحان من «البورد الأمريكي»، وهو ما سيجعل الطالب الذي تخطى مرحلة الامتياز معتمدًا من البورد الأمريكي وهو ما سيؤتي ثماره على مستوى الطب.

وأضاف «كمال» خلال المؤتمر الصحفي الذي تعقده وزارة الصحة والسكان للإعلان عن جهود اللجنة العلمية في إصدار بروتوكولات علاج خلال عام، أن منصة التعليم الإلكتروني إنجاز كبير لوزارة الصحة، إذ سيصبح كل طبيب مصري لديه «حساب» على هذه المنصة لمتابعة المعلومات والمحاضرات وسيمكنه أيضا أداء الامتحانات وتنزيل الكتب والمجلات العالمية بالمجان.

وتابع: «أشركنا 100 طبيب في المنصة تلقوا دورة التدريب على الرعاية المركزة، وقد دعمنا المهندس أيسم صلاح مستشار وزير الصحة والسكان لتكنولوجيا المعلومات». وأكد، أن الزمالة المصرية هي الذراع العلمي لوزارة الصحة والسكان، إذ جرى إدراج نحو 72 تخصص بها، وجرى إتاحة 8 آلاف فرصة تدريب بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان تحت إشراف الدكتور مجدي الصيرفي.

وأشار، إلى أن التعاون مع جامعة هارفارد كان سابقة في تاريخ وزارة الصحة والسكان، إذ جرى تخريج أول دفعتين في التدريب على أساسيات البحث العلمي، وسيجرى إلحاق 6400 طبيب على مدار 4 سنوات و60 طبيبا على برنامج الماجستير.

مصر ناقشت خبراتها مع السودان في التعامل مع كورونا

ولفت، إلى أن مصر ناقشت خبرتها في التعامل مع فيروس كورونا، مع دولة السودان سواء على مستوى اللقاحات أو البروتوكول، وسيجري إدراج منظومة تعاون مع وزارة الصحة العراقية على المدى المتوسط الذي سيشهد تدريب مصر الكثير من أطباء وزارة الصحة العراقيين لتوصيل الخبرة المصرية إليهم، والمدى البعيد الذي سيشهد عقد توأمة بين الزمالة المصرية والعراقية.

كما نظمت الوزارة الدور الإكلينيكي الذي يلعبه الصيدلي داخل المستشفى، لأنه يوجه الطبيب البشري إلى التفاعلات الدوائية وجرى رفع مستوى الصيادلة وحصلوا على «كورس» الصيدلة الإكلينيكية لتعظيم دورهم.

وأكد، أن مشروع رفع كفاءة أطباء العلاج الطبيعي سيبدأ في محافظة بني سويف وسيجري تقديم دبلومات تغذية وبرامج صيادلة إكلينكية بالتنسيق مع مراكز أورام تتبع مراكز طبية متخصصة ورفع كفاءة أطباء وفني المعامل ورفع كفاءة أطباء وفني الأشعة.