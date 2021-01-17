الاحتلال يواصل انتهاكاته: يصيب عمال فلسطينيين ويجري مناورة في عسقلان

واصل الاحتلال الإسرائيلي، انتهاكاته اليومية، ضد الفلسطينيين والمقدسات الإسلامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما واصل استهدافه الفلسطينيين في قطاع غزة.

واصيب عدد من العمال الفلسطينيين، اليوم، بحالات اختناق جراء استنشاقهم للغاز المسيل للدموع، أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال محاولتهم اجتياز معبر «ميتار» جنوب مدينة الظاهرية الواقعة بجنوب مدينة «الخليل» في الضفة الغربية المحتلة.

ومنعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، لجنة «إعمار الخليل» من استكمال أعمال الترميم والصيانة في «الحرم الإبراهيمي الشريف»، فيما قال مدير اللجنة عماد حمدان، ان ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي، يأتي ضمن سياسته الممنهجة لتهويد الحرم، وفقا لما ذكرته وكالة الانباءؤ الفلسطينية الرسمية «وفا».

وعلى صعيد الاعتقالات اليومية التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في حق الفلسطينيين، اعتقلت القوات الإسرائيلية، شابا فلسطينيا من مدينة «بيت لحم» في الضفة الغربية المحتلة

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، أسيرا فلسطينيا محررا يدعى علاء منذر نجيب «20 عاما» بعد مداهمة منزل عائلته وتفتيشه في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة.

وأشارت مصادر أمنية، إلى اقتحام قوات الاحتلال مدينة بيت جالا، وبلدتي الدوحة والخضر.

وهدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، 11 كشكا، في قرية عانين غرب جنين في شمالي الضفة الغربية المحتلة.

من جانبه، دخل الأسير الفلسطيني منتصر صالح أبو غليون «46 عاما» من مخيم جنين، عامه الـ18 في سجون الاحتلال الإسرائيلي، فيما أشارت «هيئة شؤون الأسرى والمحررين»، اليوم، إلى ان مياه الأمطار تسربت، وأغرقت الغرف التي يحتجز فيها الأسرى في مركز توقيف «حوارة» جنوب نابلس في شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت هيئة الأسرى، في بيان، إن إدارة المعتقل الإسرائيلي، ماطلت كثيرا في إخلاء بعض الغرف.

بدورها، أعلنت اللجنة الوطنية للأسرى والمفقودين الأردنيين في المعتقلات الإسرائيلية، إصابة الأسيرين الأردنيين عبدالله البرغوثي وثائر اللوزي بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، داخل أحد سجون إسرائيل.

وأعربت اللجنة الأردنية، في بيان، عن قلقها البالغ إزاء هذه الأنباء خاصة في ظل إهمال الاحتلال للأسرى وافتقار السجون لمقومات السلامة المطلوبة، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية الروسية.

ومن المتوقع أن يبدأ تطعيم الاسرى داخل سجون الاحتلال في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، بعد سحب وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي أمير أوحانا قراره برفض تطعيم الأسرى.

وأعلنت مصلحة سجون الاحتلال الاسرائيلي، اليوم، اكتمال عملية تطعيم السجانين، وأن الخطوة التالية ستكون تطعيم الاسرى.

من جانبه، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إجراء مناورة عسكرية في محيط عسقلان وأوفكيم في الغلاف الشمالي والشرقي لقطاع غزة مساء اليوم.

وأوضح جيش الاحتلال في بيان، أن المناورات ستنتهي بعد غد الثلاثاء.

وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، النار تجاه الأراضي الزراعية شرقي قطاع غزة؛ دون إصابات، وفقا لما ذكرته وكالة الصحافة الفلسطينية «صفا»

من جانبه، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، إن الحكومة ستعمل على تذليل كافة العقبات لإنجاح إجراء الانتخابات، مشيرا إلى أنه تم إعطاء لجنة الانتخابات كامل الصلاحيات لإنجاز هذا الأمر، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

حركة «حماس»: سنقبل بنتائج الانتخابات كما هي

من جانبه، أوضح المتحدث باسم حركة «حماس» حازم قاسم، أن نجاح الانتخابات يعتمد على الحوار الذي سيجري قبلها، مؤكدا، أن الحركة ستقبل بنتائج الانتخابات كما هي، بينما قال القيادي في «الجبهة الشعبية» عمر شحادة لوكالة«صفا»، إن الجبهة لن نشارك في الانتخابات في مايو المقبل على وضعها الحالي كون شروط نجاحها غائبة.

وكان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس «أبو مازن» أصدر مساء أمس الاول الجمعة، مرسومًا بإجراء الانتخابات التشريعية في 22 مايو المقبل.

بدوره، رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بالمرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس محمود عباس «أبو مازن»، بشأن بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني.

وقال جوتيريش في بيان، إن إجراء الانتخابات في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية وغزة سيكون خطوة حاسمة نحو الوحدة الفلسطينية، ولإضفاء شرعية متجددة على المؤسسات الوطنية.

وأعرب المسؤول الاممي، عن أمله في أن يسهم إجراء الانتخابات في استئناف العملية نحو حل الدولتين عليه على أساس خطوط ما قبل 1967.

واحتج آلاف الإسرائيليين، أمس السبت، على سلوك حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو في مظاهرات مختلفة في جميع أنحاء إسرائيل، كما تظاهر المئات أمام منزل عائلة نتنياهو في مدينة قيسارية في فلسطين التاريخية وأمام المقر الرسمي لإقامته في في القدس المحتلة.

وفي سياق آخر، سجل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، 1772 إصابة جديدة بكورونا في صفوف جنوده، موضحا في بيان، أنه يوجد حوالي 12196موظفا مدنيا في الحجر المنزلي.