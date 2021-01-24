5 برامج تقدمها «التضامن» ضمن خدمات الرعاية الاجتماعية.. تعرف عليها

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن الرعاية الاجتماعية هي مجموعة من الخدمات والبرامج التي تقدم لأفراد أو لأسر تفتقد الرعاية ولا تستطيع تأمين ضروريات الحياة الأساسية لأنفسها، مع الحرص على سلامتهم وعلى مسؤولية المجتمع.

وتستهدف الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي تقديم برامج وخدمات للفئات الأولى بالرعاية والتي تعمل من خلال خمس برامج فرعية كالتالي:

- رعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية

يبلغ عدد مؤسسات الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية 521 دار أيتام وحضانة إيوائية، بسعة 21,236 طفلا، وبلغ عدد المستفيدين الفعليين 11 ألف و234 مستفيدا، بنسبة إشغال 65%.

- كبار السن

يبلغ عدد دور المسنين 172 دارا، و192 نادي للمسنين، ويبلغ عدد المستفيدين 3474 بدور المسنين، وعدد المستفيدين في أندية المسنين 37800 مستفيد بنسبة إشغال 80 %.

- حماية وتمكين المرأة

يتم العمل على حماية المرأة من خلال مراكز استضافة وتوجيه المرأة، التي تعد أحد الخدمات المتوفرة لدى وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية الشريكة، لحماية المرأة والفتيات من ممارسات العنف المختلفة، وتمكينهن ومساعدتهن على إعادة الإدماج في المجتمع بشكل صحي ومفيد لهن وللمجتمع.

وتوفر التضامن فرص الحماية والرعاية والتمكين الاقتصادي والاجتماعي والدعم النفسي للمرأة من خلال تقديم وتوفير مجموعة من خدمات وبرامج الدعم الاقتصادية والاجتماعية والنفسية بالشراكة مع المنظمات الحكومية المعنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.

- دمج شباب الأندية الاجتماعية والثقافية من خلال المشاركة المجتمعية.

رعاية وتأهيل وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة

تم تقديم دعم نقدي لمليون و100 ألف شخص من ذوي الإعاقة بتكلفة تبلغ 5 مليارات جنيه، كما تم إصدار ما يزيد على 500 ألف بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لمُستحقي دعم كرامة ، وإصدار ما يقرب من 60 ألف بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة من خلال مكاتب التأهيل المنتشرة في 27 محافظة، وجرى إصدار نحو 130 ألف بطاقة.

- حماية وتأهيل الأطفال المعرضين للخطر.