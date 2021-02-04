الشحات العزازي: مصر تقود العالم في الفتاوى

قال الشيخ الشحات العزازي، الداعية الإسلامي، إن نظرة دار الإفتاء تغيرت من فكرة إماتة الباطل بالسكوت عنه إلى الرد على الباطل لأن السكوت عنه يفسح له مجال ويعتبر نفسه القاعدة الصحيحة ويحاول الانتشار بشكل أوسع، فبعض دعاة الباطل يقولون إنه لم يرد أحد عليهم لذا فهم على حق وهذا خاطئ.

دار الإفتاء تقود الفتوى في العالم كله

وأضاف «العزازي» خلال تقديمه «لعلهم يفقهون» المذاع على فضائية «dmc»، أنه لم يعد هناك حاجزا بين الدول وهناك تواصل كبير لذا أصبحت دار الإفتاء تتدارس ما يحدث في العالم كله للرد على الشبهات وعلى القضايا قبل أن يتم طرحها في المجتمع الذي تعيش فيه وهناك تنسيق كبير بين دور الإفتاء في العالم العربي خاصة في مصر فدار الإفتاء في مصر تقود الإفتاء في العالم كله وليس في مصر فقط.

هناك درجة عالية في الإيمان يصل إليها قليل من الناس

وتطرق العزازي إلى أن هناك درجة عالية في الإيمان يصل إليها قليل من الناس وهي أن يكون الشخص مؤمن بأن كل حركة منه تسبيحة لله مع الطاعة من أجل حب الله وليس طلبا في دخول الجنة فقط أو خوفه من النار مثلما كانت تفعل رابعة العدوية لافتا إلى هذه غاية من العبد من التجرد من الشهوات حبا لله سبحانه وتعالى.

ويذاع برنامج «لعلهم يفقهون» طوال الأسبوع عدا يوم الجمعة، ويقدمه كوكبة من علماء الأزهر، وعلى رأسهم الشيخ خالد الجندي والشيخ رمضان عبدالرازق والشيخ الشحات العزازي والشيح رمضان عبدالمعز، ويعمل البرنامج على تجديد الخطاب الديني.