حملة مكبرة لنظافة وتجميل شاطئ الترابين في نويبع

شنت الوحدة المحلية لمدينة نويبع بمحافظة جنوب سيناء، اليوم، حملة لتنظيف الشاطئ بمنطقة الترابين، بالتعاون مع جمعية حماية.

من جهته، قال اللواء محمد منصور شعير، رئيس المدينة، إن الحملة استهدفت اليوم شاطئ الترابين، ليكون الشاطئ جاهزًا لاستقبال المواطنين وزائري المدينة.

وأوضح أن المدينة تشهد حالة رواج سياحي، خاصة السياحة الداخلية، تزامنًا مع إجازة نصف العام الدراسي، ويتوافد العشرات إلى المدينة يوميًا للاستمتاع بأجوائها الشتوية الدافئة، وممارسة رياضة الغوص.

وأكد رئيس المدينة، في بيان له، اليوم، أن حملات النظافة تجري بشكل دوري على كافة الشواطئ، والمناطق السياحية الحيوية، وأيضًا الشوارع الفرعية والرئيسية بالمدينة، من خلال الدفع بالمعدات الثقيلة الخاصة بمجلس المدينة، إضافة لجهود ومساهمات جمعية حماية بنويبع، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة العمال.

وأشار إلى أنه يتابع سير العمل بمنظومة النظافة بشوارع المدينة، حيث تم تنظيم حملة نظافة لرفع كفاءة المنظومة ومتابعة خطوط سير المعدات، ورفع المتولد اليومي من القمامة والمخلفات وحملات رفع الرمال من الشوارع ومن على الأرصفة، ومتابعة أعمال النظافة الدورية؛ للتأكد من رفع تراكمات القمامة المتراكمة والرمال بالشوارع والحفاظ على مستوى النظافة.

ويأتي ذلك في إطار جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتكثيف الحملات على المرافق وتحسين الخدمات للمواطنين، والتواصل معهم ميدانياً، وتأكيدًا على ضرورة السعي دائماً لتقديم الأفضل والأفضل لخدمة المواطنين والارتقاء لرفع مستوى النظافة من خلال ورديات العمل الثلاثة.

وأشار إلى أنه يجرى رفع المتولد اليومي من القمامة والمخلفات ومداخل الأحياء ورفع كفاءة النظافة بنطاق كافة الأحياء والقرى والتجمعات البدوية التابعة للمدينة، ورفع الاشغالات و مسح وتمهيد الشوارع، فضلًا عن متابعة المشروعات القائمة ضمن الخطة الاستثمارية للمدينة، وأعمال الرش والتطهير بالشوارع والمصالح الحكومية الخدمية بالمدينة، بجانب حل مشاكل الصرف وتطهير البيارات ومحطات خفض المنسوب، لرفع مستوى الخدمات والتواصل مع المواطنين، والمتابعة على مدار الساعة.