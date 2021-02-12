«بيئة» الدقهلية تضبط سيارتي أعلاف وأسمدة مجهولة المصدر وبدون ترخيص

ضبطت شرطة البيئة والمسطحات المائية بمديرية أمن الدقهلية اليوم، سيارة محملة بحوالي 20 طن من الأعلاف مجهولة المصدر، وسيارة أخرى في طلخا محملة بكمية من الأسمدة والمخصبات الزراعية، مجهولة المصدر وبدون ترخيص، بالمخالفة للقانون.

كان اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بقيام ضباط شرطة البيئة والمسطحات المائية من ضبط سيارة محملة بأعلاف مجهولة المصدر بمنطقة سندوب.

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وبالفحص تبين أن السيارة تحمل رقم « ن أ ص 1794» نقل قيادة « محمد ا. ع.»، 29 سنة ، عامل، ومقيم دائرة مركز ملوي بمحافظة المنيا، وبرفقته « حمودة أ. ح.»، 21 سنة، عامل، ومقيم أبو قرقاص بمحافظة المنيا والسيارة محملة بكمية من الأعلاف مجهولة المصدر ودون ترخيص من وزارة الزراعة، تقدر بحوالي 20 طن مخالفين بذلك القانون رقم 53 لسنة 1966 وتم إخطار مديرية الزراعة بالدقهلية وتم تحريزها علي ذمة قرار النيابة العامة.

وتحرر عن المحضر رقم 1476 لسنة 2021 إدارى قسم أول المنصورة، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وتمكن ضباط إدارة شرطة البيئة والمسطحات المائية من ضبط السيارة رقم «م ف س 8994 نقل» قيادة المدعو «عزت ع. م.» سائق ، ومقيم قرية «البتانول» دائرة مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية وبرفقته المدعو «محمد ص. س.» 34 سنة مندوب مبيعات بالشركة الدولية للأسمدة الزراعية، ومقيم سرس الليان بمحافظة المنوفية حال تواجدهما بشارع « جاد الحق» بندر طلخا محملة بكمية من الأسمدة والمخصبات الزراعية مجهولة المصدر وبدون ترخيص من وزارة الزراعة.

وكذلك ضبطت القوة كمية من الأسمدة والمخصبات الزراعية داخل شقة بذات المنطقة، ملك شخص يدعى «تامر غ. ص.» صاحب الشركة الدولية للأسمدة الزراعية تقدر بحوالي 2.5 طن، وحضر مندوب مديرية الزراعة بالدقهلية لفحص المضبوطات ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.