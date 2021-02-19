الفرق الطبة تتابع 4150 حالة عزل منزلي من مصابي كورونا بالدقهلية

أعلنت مديرية صحة الدقهلية عن متابعة حوالي 4150 حالة عزل منزلي اليوم ، من قبل الفرق الطبية المخصصة لهذا الغرض ضمن المبادرة الرئاسية، مؤكدة شفاء 3750 مصابا منذ بداية المبادرة الرئاسية لمتابعة حالات العزل المنزلي لفيروس كورونا.

وقال الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن نسب التعافي بين مرضى الكورونا، ارتفعت بعد المتابعة الدورية لهم سواء بزيارات منزلية أو عن طريق الاتصال التليفوني حيث تم متابعة 4150 حالة عزل منزلي منذ بداية المبادرة وشفاء عدد 3750 حالة وتم تحويل عدد 200 حالة للمستشفيات حيث تلقوا العلاج اللازم طبقا لبروتوكول العلاج المقرر من قبل وزارة الصحة كما تم توزيع 350 جهازا لقياس الأكسجين.

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وتقدم «مكي»، في تصريح صحفى، بالشكر للفرق الطبية على إستمرار جهودهم في ظل الظروف الراهنة خلال التصدي والمواجهة للوباء الذي إجتاح العالم أجمع، وحثهم علي بذل المزيد من الجهد داعياً الله عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها والأمة الإسلامية.

وناشد المواطنين، اتباع تعليمات وزارة الصحة في هذا الصدد وارتداء الكمامة وخاصة في الأماكن العامة وأماكن العمل والتجمعات والالتزام بالتباعد الاجتماعي.

وأوضح وكيل وزارة الصحة ، أنه تم تشكيل 85 فريقا من أعضاء المهن الطبية مقسمين علي الإدارات الصحية المختلفة بأنحاء المحافظة بواقع 51 فريقا للمتابعة عن طريق الاتصال الهاتفي و34 فريقا للزيارات المنزلية لتقديم الخدمة الطبية المطلوبة ومتابعة حالات العزل المنزلي وتطورات حالتهم الصحية ومتابعة المخالطين لهم.