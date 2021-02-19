تحرير 104 محاضر وفض 6 سرادقات وغلق 3 مراكز خصوصية ببني سويف

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، عن تحرير 104 محاضر لمواطنين، لمخالفتهم تعليمات ارتداء الكمامات، وفض 6 تجمعات لسرادقات عزاء وأفراح في أماكن مغلقة، وغلق 3 مراكز للدروس الخصوصية بالتعاون بين الوحدات المحلية والجهات الأمنية، و23 محلا تجاريا لعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية.

وأكد محافظ بني سويف، في تصريح له، اليوم، استمرار متابعة تنفيذ تكليفات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بتحصيل غرامة فورية من مخالفي الإجراءات الاحترازية، بالإضافة إلى الحد من التجمعات في الأماكن المغلقة ومنع إقامة سرادقات الأفراح والعزاء والغلق الكامل لدور المناسبات، والتشديد التام على الالتزام بأعداد محددة في الأفراح، وأن تكون فقط في الأماكن المفتوحة، مؤكدا على مواصلة المتابعة الميدانية والتأكيد على الالتزام بكل الإجراءات ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات الفيروس.

وطالب المحافظ المواطنين بالالتزام بقرارات رئاسة مجلس الوزراء التي تؤكد أهمية تطبيق كل الإجراءات الوقائية، حفاظا على سلامتهم وذويهم، مؤكدا أن النجاح في مجابهة تداعيات أزمة كورونا يتطلب التعاون والتضافر من الجميع.

وشدد على رؤساء المدن بمتابعة تنفيذ تلك القرارات الحكومة بحزم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتحقيق الانضباط بالشارع، فضلا عن تعليماته بتكثيف عمل لجان المتابعة الميدانية من الإدارات المعنية بالمحافظة ومجالس المدن والقرى، لتكثيف الحملات على المحال التجارية والأسواق ومواقف السيارات لتطبيق مواعيد الغلق الجديدة واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال المخالفين وعدم الملتزمين بالمواعيد المقررة.

وناقش محافظ بني سويف، اليوم، تقرير الجهود والإجراءات التي تنفذها الوحدات المحلية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في مجال متابعة الالتزام بالإجراءات الوقائية خاصة بأماكن تقديم الخدمات مثل المصالح الحكومية ومواقف السيارات والأسواق وغيرها، والذي عرضه اللواء جمال مسعود السكرتير العام للمحافظة، وذلك ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات فيروس كورونا وتنفيذا لقرارات مجلس الوزراء رقم 2701 لسنة 2021 واللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، والتي تشترك في تنفيذها كافة الأجهزة الحكومية المعنية.