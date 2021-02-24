طوارئ بمطار القاهرة بسبب الطقس السيئ والتقلبات الجوية

رفعت الأجهزة الأمنية والملاحية بمطار القاهرة الدولي حالة الطوارئ القصوى، بسبب الطقس السيئ والتقلبات الجوية، وشهد مطار القاهرة الدولي، استعدادات مكثفة لمواجهة موجة الطقس السيئ التي تشهدها البلاد منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، تحسباً لأي متغيرات جوية قد تؤثر على حركة الملاحة الجوية والعمل داخل المطارات، نتيجة موجة الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة التي تشهدها معظم أنحاء البلاد.

وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، إن حركة الملاحة الجوية فوق مطار القاهرة من حيث الإقلاع والهبوط ما زالت مستقرة حتى الآن، دون التأثر بموجة الأمطار، التي تتعرض لها البلاد، بمناطق مختلفة، موضحاً أن الأمطار الغزيرة لا يؤثر على حركة الطيران فوق المطارات وإنما وحدها العواصف الثلجية والترابية والضباب هم الأكثر تأثيراً على الملاحة الجوية بالمطارات.

لا يوجد أي إلغاءات للرحلات اليومية المنتظمة اليوم بسبب الطقس

وأكدت المصادر، أنه حتى الآن لا يوجد أي إلغاءات للرحلات اليومية المنتظمة، ولم تسجل الرحلات، أى تحويلات مطار إلى آخر بديل سواء من القاهرة إلى المطارات الأخرى أو العكس، فمنذ الساعات الأولى للتحذيرات الجوية من قبل هيئة الأرصاد، شكلت سلطات مطار القاهرة، لجنة للتعامل والتدخل السريع مع موجة الأمطار الغزيرة، وجرى تنسيق كلي ومتابعة باستمرار بين قطاعي العمليات والهندسي، لمراجعة جاهزية جميع المعدات الموجودة على المهبط والتأكد من صلاحيتها للتعامل في الأوقات الطارئة، فضلا عن التنسيق مع أبراج المراقبة للتعامل مع الرحلات القادمة إلى المطار والمغادرة منه أيضا في أوقات تدهور الرؤية فوق المطار.

ووجهت شركة ميناء القاهرة الجوي، العاملين بتجنيب جميع المعدات الموجودة على أرض المهبط وإعادة تنظيمها، لضمان عدم انزلاق أي منها في أوقات السيل والأمطار، فضلا عن التأكيد على ضرورة الالتزام بارتداء الجواكيت الفوسفورية لسهولة الرؤية في أوقات الضباب والمطر الغزير، وسط تجهيز كامل لمعدات الشفط تحسبا لسحب أي تجمعات للمياه تتكون على أرض المهبط.

بدل واقية من المطر داخل أرض المهبط للعاملين

أشارت المصادر، إلى أن سلطات المطارات تحرص على توفير بدل واقية من المطر داخل أرض المهبط للعاملين أمام الصالات وداخل الباركات بالتزامن مع تساقط الأمطار الغزيرة، بالإضافة إلى التوجيه بسرعة تسهيل كل إجراءات الركاب المسافرين والقادمين من الخارج.

يأتي ذلك فيما نشدت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران عملاءها ضرورة توخى الحذر والالتزام بالتواجد المبكر لصالات السفر، 4 ساعات بالنسبه للرحلات الدولية، و3 ساعات بالنسبة للرحلات الداخلية.

مطار القاهرة الدولي يستقبل اليوم 160 رحلة

وسير مطار القاهرة الدولى أمس الثلاثاء ، 160 رحلة جوية إلى عدة وجهات دولية وداخلية، أقلت على متنها 14707 ركاب، وحسب مصادر بالمطار، فقد غادر المطار 79 رحلة جوية أقلت على متنها 6489 راكبا، إلى عدة وجهات دولية منها «لندن، باريس، أسطنبول، فيينا، أديس أبابا، موسكو، روما، فرانكفورت، إنجمينا، لاجوس، أبوجا، بيروت، أبوظبى، دبى، الشارقة، رأس الخيمة، البحرين، جدة، المدينة، الدمام، الرياض، أثينا، عمان، نيروبى، دوالا الدوحة، بغداد» فى حين استقبل مطار القاهرة 81 رحلة على متنها 8218 قادمة من عدة وجهات دولية مختلفة.