بعد 12 ساعة هروب.. كواليس القبض على مالك مركب مريوط الغارق

قرابة 12 ساعة، كان مالك مركب بحيرة مريوط الغارق، هاربًا بعد أن نجا من الموت، خلال غرق المركب، وتمكن المتهم من السباحة حتى نجح في الخروج من المياه، وبعدها هرب من مكان الحادث خشية القبض عليه والمساءلة القانونية، لكن جهود أجهزة الأمن في الإسكندرية نجحت في الوصول إليه والقبض عليه، تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة واستجوابه بتهمة تعريض حياة المواطنين للخطر.

وقالت مصادر أمنية إن المتهم كان يختبئ في منزل أحد أصدقائه بعد الحادث، وألقي القبض عليه قبل هروبه خارج الإسكندرية، وتلقت أجهزة الأمن إخطارًا بغرق مركب ببحيرة «مريوط» بالكيلو «9.5»، ما أسفر عن وفاة وإصابة البعض ونقلهم إلى مستشفى العامرية العام، وأُبْلِغَتْ «النيابة العامة» بانتشال جثامين تسعة متوفين من مستقلي المركب وعددهم عشرون راكبًا.

وانتقل فريق من «النيابة العامة» لسؤال المصابين ومناظرة جثامين المتوفين، وفريق آخر لمعاينة موقع الحادث، حيث تبين وقوعه ببحيرة «وادي مريوط» التابعة إلى «الهيئة العامة للثروة السمكية»، والتقت «النيابة العامة» بشهود للواقعة أثناء المعاينة، فاستدعتهم لسؤالهم في التحقيقات.

التحقيقات: 20 راكبا على متن المركب

وكشفت التحقيقات حتى تاريخه عن بلوغ عدد مستقلي المركب عشرين راكبًا بين أطفال ورجال ونساء، وانتشال جثامين تسعة متوفين، ونجاة ستة، ولا تزال الجهود تُبذل بحثًا عن خمسة مفقودين آخرين، وقررت «النيابة العامة» استكمالًا للتحقيقات انتداب «مفتش الصحة» لتوقيع الكشف الطبي على جثامين المتوفين لبيان سبب وكيفية حدوث وفاتهم، ومدى الإصابات التي لحقت بهم.

البحث عن مفقودين لا يزال جاريًا

وطلبت «النيابة العامة» استكمال التحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وانتداب «قسم شرطة المسطحات المائية بالإسكندرية»، للبحث عن المفقودين وانتشال المركب محل الحادث والإخطار فور تنفيذ ذلك.

وكلفت «الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية»، باتخاذ كل إجراءات البحث والإنقاذ، واستعلمت من «الإدارة المركزية للتفتيش البحري» بـ«الهيئة المصرية لسلامة الملاحة الحبرية»، عن مدى التصريح بالصيد في موقع الحادث، وبيان السفن والمراكب المرخص لها بالإبحار فيه، كما استعلمت من «هيئة الثروة السمكية»، عن مدى الترخيص للمركب محل الحادث بالإبحار.