«إسكان النواب»: نشهد صياغة متطورة للعلاقة بين الحكومة والنواب والمواطنين

ثمن رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، عماد سعد حمودة، مخرجات اللقاء الحكومي الأخير برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الذي شهد توجيه تعليمات صارمة إلى كل المسؤولين التنفيذيين، وعلى رأسهم الوزراء والمحافظون، ببذل أقصى درجات التعاون مع نواب البرلمان.

وقال «حمودة»، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن التوجيه الحازم بتحديد مواعيد ثابتة لمقابلة النواب، والعمل على حل مشكلات دوائرهم، والتشديد على الحكومة، إظهار التعاون مع البرلمان، يستهدف تحركا فعليا، ويظهر النوايا الجادة، من أجل تحقيق مصلحة المواطن، بحيث يكون المستفيد الأول.

وأكد النائب عماد سعد حمودة، أن هناك حالة ارتياح كبرى بين صفوف النواب، نظرا للحرص الحكومي من المسؤولين التنفيذيين على تذليل العقبات وتسهيل آليات العمل المشترك، بما يستهدف التلبية السريعة لمتطلبات المواطنين، وأن النواب من جانبهم، على استعداد تام لمقابلة ذلك بالتعاون التام، وعدم ادخار أية مجهودات لخدمة الوطن والمواطنين.

واستطرد: أن نواب لجنة الإسكان من جانبهم، استغرقوا 12 اجتماعا، من أجل بحث ومناقشة كل جوانب العمل في البرنامج الذي قدمته الحكومة للجنة، ممثلة في وزارة الإسكان، وأن ذلك جاء انطلاقا من الدور الرقابي القوي، الذي يرسخه نواب البرلمان، بما يدفع الأداء الحكومي لأفضل حالاته، وأنها انتهت إلى الموافقة على بيان الوزير عاصم الجزار، لما لمسته من جدية وبراعة في التخطيط والتنفيذ.

وتوقع رئيس إسكان النواب حالة مغايرة من التعاون بين البرلمان والحكومة، في ظل التصريحات الأخيرة لمصطفى مدبولي، التي تؤسس لصياغة علاقة جديدة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بما يؤدي لتطوير شكل العمل بين مؤسسات الدولة الهادفة إلى التصدي للمشكلات، بحلول مبتكرة وقرارات سريعة وإجراءات دقيقة ومنهجية.

واختتم النائب عماد سعد حمودة، بأن بلورة شكل جديد للعلاقة بين البرلمان والحكومة، قائم على الاحترام المتبادل والندية في الوقت ذاته، لهو شكل نموذجي يتماشى مع الانطلاقة الجديدة للدولة المصرية، في ظل توجيهات لا تتوقف من الرئيس عبدالفتاح السيسي بالنزول إلى أرض الواقع ومعاينة المشكلات وإيجاد الحلول السريعة لها، وتضافر مختلف المؤسسات الوطنية في الدولة من أجل ذلك.