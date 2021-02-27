اليوم.. نظر دعوى إلغاء قرار منع قطارات الصعيد من الوصول لمحطة رمسيس

تنظر محكمة القضاء الاداري، اليوم السبت، الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي بالنقض، ضد وزير النقل والمواصلات، التي يطالب فيها بإلغاء قراره بمنع قطارات الصعيد من الوصول إلى محطة مصر بميدان رمسيس.

وقال «صبري» إنه من أبناء محافظة أسوان أبا عن جد، وقد فوجئ بقيام وزير النقل والمواصلات بإصدار قرار بمنع قطارات الصعيد من الذهاب إلى رمسيس، وثابت أن هذا القرار يحمل المواطنين أعباء مالية باهظة بخلاف الأضرار الجسدية، وهم قادمون من مسافة طويلة من الصعيد، خاصة أن أغلب أبناء وأهل الصعيد من كبار السن الذين يأتون للعلاج مما يؤدي إلى زيادة المشقة عليهم بعد معاناة من السفر لمدة 14 ساعة.

وأضاف أن القرار الصادر يعد تمييزا سلبيا في حق أبناء الصعيد ويقع مخالفا لنص المادة التاسعة من الدستور المصري، التي تنص على أن «تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز، ومن جانب ثالث فإن هذا القرار يخالف توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم قطاع الصعيد الذي قدم وما يزال يقدم الكثير لمصر، ومن جانب رابع فإن هذا القرار بمنع قطارات الصعيد من الذهاب إلى رمسيس يخلق شعور لدى سكان الصعيد بوجود تفرقة وتمييز بين أبناء الوطن الواحد».

واستكمل، أن هذا القرار قد صدر بالمخالفة لأحكام الدستور على النحو سالف الذكر، مما يحق معه له إقامة هذه الدعوى بغية الحكم له بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار سالف الذكر، وما يترتب عليه من آثار وبإلغائه بالكامل.

وقال وزير النقل، في وقت سابق، إنَّه جار إنشاء محطة بشتيل للسكة الحديد والتي ستعمل على تخفيف الضغط على محطة رمسيس حيث سينتهى عندها قطارات الصعيد لتكون نهاية خطوط سكك حديد الصعيد، وذلك بناء على التوجيهات بتخفيف الزحام في محطة رمسيس مشيرًا إلى أنَّ قطارات الصعيد لن تذهب لرمسيس مرة أخرى.

وأكّد وزير النقل، أنَّه يتمّ إنشاء مجمع متكامل بجوار المحطة وذلك لتعظيم الاستفادة الاقتصادية من المحطة.