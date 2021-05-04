خبير سياحي يطالب بوقف احتكار شركات الطيران التركية نقل الروس لمصر

طالب الخبير السياحي، عاطف بكر عجلان، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، العضو السابق باللجنة الوزارية لمتابعة مرحلة استئناف السياحة الروسية التابعة لوزارة السياحة؛ وزارتي الطيران المدني، والسياحة والآثار، بالعمل على إدراج عدد من شركات الطيران المصرية، ضمن الشركات التي ستنقل السياح الروس الوافدين لمصر خلال الشهور المقبلة، وذلك لوقف احتكار الشركات التركية لحركة السياحة الوافدة من السوق الروسى إلى المدن السياحية المصرية بجنوب سيناء والبحر الأحمر.

تأهيل شركات السياحة

وأضاف لـ«الوطن» أن على وزارة السياحة والآثار إجراء برامج تأهيلية لشركات السياحة المصرية الراغبة في العمل في السوق الروسي، وذلك لتأهيلها للعمل بهذا السوق الهام، موضحا أن شركات السياحة والطيران التركية كانت تسيطر على أكثر من 90% من الحركة السياحية الوافدة لمصر من روسيا قبل توقف حركة الطيران بين البلدين نهاية عام 2015.

الفنادق مستعدة

وأوضح عجلان، أن جميع الفنادق بشرم الشيخ والغردقة مستعدة لاستقبال السياح الروس خلال الشهور المقبلة، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تبدأ روسيا تسيير رحلات للمدن السياحية الشاطئية بالبحر الأحمر وجنوب سيناء، منتصف الشهر المقبل، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يتراوح أعداد السياح الروس الذين يزورن مصر خلال الفترة من يونيو المقبل وحتى نهاية العام الجاري ما بين 300 ألف و500 ألف سائح روسي.

ومن جهته قال محمد فلا، عضو جمعية مستثمرو السياحة بالبحر الأحمر، إن المدن السياحية بجنوب سيناء والبحر الأحمر أتمت استعدادها لاستقبال الحركة السياحية الوافدة لمصر من روسيا خلال الشهور المقبلة، موضحا أن أعداد الغرف الفندقية المفتوحة حاليًا وفقًا لضوابط التشغيل، التي لا تسمح للفنادق باستقبال الزبائن بنسبة أكبر من 50%، كافية لاستقبال السياح الروس المتوقع حضورهم لمصر حتي نهاية العام الحالي.