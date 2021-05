«العربية»: «لوكهيد مارتن» الأمريكية ستغادر العراق بسبب هجمات الميليشيا

كشفت مصادر، أن الشركة الأمريكية «لوكهيد مارتن» المشرفة على صيانة الطائرات «إف 16» في قاعدة «بلد» العراقية، ستغادر العراق بسبب هجمات الميليشيا المسلحة، التي تستهدف القاعدة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وقالت مصادر لقناة «العربية» الإخبارية، إن عدد العناصر الذين سيغادرون العراق 85 بين مهندسين وفنيين وعمال.

وكانت قاعدة «عين الأسد»، التي تضم قوات أمريكية في الأنبار الواقعة غرب العراق، قد تعرضت لهجوم بطائرات مسيرة، فجر أمس السبت، ما أسفر على إلحاق ضررا بحظيرة طائرات.

وتتهم واشنطن، إيران بمنح الضوء الأخضر لوكلائها في المنطقة لشن هجمات على القوات والمتعاقدين الأمريكيين في العراق.

من جانبه، أعلن الأسطول الخامس الأمريكي، أمس السبت، السيطرة على قارب يحمل أسلحة مهربة في «بحر العرب»، وشملت الأسلحة المهربة مضادات متطورة للدروع، ورشاشات وصواريخ محمولة.

وأوضح الأسطول الخامس، أن طاقم طراد الصواريخ «مونتيري»، صادر شحنة أسلحة غير قانونية على زورق شراعي مجهول بالمياه الدولية شمال بحر العرب في 6 مايو الجاري، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقال الأسطول الخامس، في بيان، إن المضبوطات تضمنت أسلحة روسية مضادة للدبابات، وآلاف البنادق الهجومية الصينية من طراز 56، كذلك مئات المدافع الرشاشة من طراز «بي كيه إم»، إضافة لرشاشات وبنادق قنص وقاذفات صواريخ.

وأوضح الأسطول الخامس، أن عملية الضبط والتفتيش استغرقت يومين، خلال 6 و7 مايو الجاري، ضمن عمليات التفتيش الروتينية وفقا للقانون الدولي، مشيرا إلى استمرار التحقيقات للكشف عن الوجهة النهائية المقصودة لشحنة الأسلحة المهربة، مضيفا أن الشحنة في حيازة السلطات الأمريكية حاليا.

وتابع الأسطول الخامس قائلا: «بعد مصادرة الشحنة غير القانونية جرت مراجعة المركب وصلاحيته للإبحار، وزود الطاقم بالأغذية وبالمياه بعد استجوابه قبل أن يتم الإفراج عنه».

Thousands of illicit weapons interdicted by guided-missile cruiser @USSMonterey (CG 61) from a stateless dhow in international waters of the North Arabian Sea on May 6-7.



Cache of weapons included advanced Russian-made anti-tank guided missiles & Chinese Type 56 assault rifles. pic.twitter.com/07Fv92vbrV