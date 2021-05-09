عاجل.. صرف بدل 5 أشهر للأعضاء الجدد بـ«الصحفيين» عقب ورودها من المالية

قال حسين الرناتي، أمين صندوق نقابة الصحفيين، إنه بالاتفاق بين النقابة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تقرر أحقية الزملاء الجدد في عضوية النقابة باللجنة الأخيرة وعددهم 126 زميلا في صرف بدل 5 أشهر تبدأ من شهر يناير الماضي.

وأشار الزناتي في تصريح له إلى أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خاطب وزارة المالية بهذا المبلغ، وفور وروده من الوزارة سيتم تحويله إلى حساب بدل النقابة وصرفها بالكامل على الفور.