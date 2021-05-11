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محمود مسلم

حظك اليوم الثلاثاء 11-5-2021 برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي

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الوطن
12:04 ص | الثلاثاء 11 مايو 2021
برج العذراء

برج العذراء

مولود برج العذراء شخص عملي ومجتهد، وينتقد الغير بشكل كبير، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر الجديد بمنزل الحظ يمنحك عقلًا ساطعًا ومخيلة يقظة، ويجعلك ذلك ملهمًا وتنظر للعالم من زاوية جديدة تساعدك على التفهم.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

تجد متعتك اليوم في التواجد مع الأحباب والأصدقاء، وتجد نفسك مستعدًا للتعامل بمثالية.

 

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة ريهام عبد الغفور، ويوافق تاريخ ميلادها 6 سبتمبر.

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