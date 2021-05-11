عاجل.. إحالة عامل بتهمة حرق 14 كشكا تجاريا في التوفيقية للجنايات

قررت النيابة العامة، إحالة المتهم بحرق 14 كشكا تجاريا في سوق التوفيقية، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، وبينت معاينة النيابة، تفحم أكثر من 14 كشكا للباعة وجميع ما فيه، من مفروشات أو سلع معدة للبيع، وتبين أن حجم الخسائر المبدئية تخطى 20 مليون جنيه، وأن سبب الحريق إلقاء مادة شديدة الاشتعال بنزين، ما ساعد في انتشار النيران وامتدادها للأكشاك المحترقة، فضلا عن امتدادها لمول تجاري أتت على ما فيه.

تحريات المباحث

تحريات المباحث أكدت وجود شبهة جنائية بالحريق، وأن وراء ارتكاب الواقعة بائع اكسسوارات سيارات بذات المنطقة له معلومات جنائية، وعقب تقنين الإجراءات ألقي القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، بسبب وجود خلافات مالية بينه وبين أبناء عمومته، ناتجة عن بيع أحد المحلات «تحت الإنشاء»، حصل على كمية من «البنزين» من صاحب «توكتوك»، عقب إيهامه بأنه سائق «توك توك»، وتعطلت مركبته، وتوجه لمحل البلاغ وسكب البنزين وأضرم النيران فى بعض الفاترينات الخاصة بأبناء عمومته الكائنة بمحل البلاغ، إلا أن الحريق امتد إلى باقي الأكشاك.