«البحوث الإسلامية» في رمضان: أصدرنا 50 ألف فتوى و242 فيديو دعوي

أصدر مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، اليوم الخميس، تقريرًا مفصلًا حول أبرز الأنشطة الدعوية التي نفذها خلال شهر رمضان المبارك، وذلك ضمن خطته التي أعلن عنها قبيل دخول الشهر الكريم، وفي إطار توجيهات الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بتكثيف الأنشطة الدعوية والتوعوية للوصول إلى أكبر عدد من الناس.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عيّاد، إنه انطلاقًا من مسؤولية المجمع ودوره الدعوي والتوعوي أعلن عن تنفيذ برنامج شامل ومتنوع خلال أيام الشهر الفضيل، حيث سيطر على تلك البرامج الاهتمام بالتوعية الإلكترونية نظرًا للظروف التي يمر بها العالم حاليًا والحاجة إلى الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية حفاظًا على الأنفس.

242 إصدارًا مرئيًّا باللغة العربية وعدد من اللغات الأجنبية

أضاف «عيّاد»، أنه فيما يتعلق بالجانب الدعوي فإن برنامج المجمع المكثف في رمضان شهد تنفيذ نحو 242 إصدارًا مرئيًّا باللغة العربية وعدد من اللغات الأجنبية، منها «الإنجليزية والألمانية والفرنسية والسواحيلية»، والتي استهدفت الوصول إلى شريحة من المسلمين غير الناطقين بالعربية في دول العالم المختلفة، كما شارك وعاظ وواعظات الأزهر في تنفيذ ما يقرب من 180 برنامجًا مصورًا، و194 سلسة من الدروس الدينية والندوات والأمسيات التثقيفية وحلقات تحفيظ القرآن ودروس السيدات والأطفال، وذلك عبر عدد من المنصات الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب نشر 82 مقالًا تثقيفيًّا و38 سلسلة نشر علمية.

رسالة توعوية متنوعة تناسب مختلف شرائح المجتمع

وأوضح الأمين العام أنه في إطار اهتمام المجمع بتقديم رسالة توعوية متنوعة تناسب مختلف شرائح المجتمع وتحقق الهدف من توجيهها، نشر المركز الإعلامي عبر صفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للمجمع نحو 997 منشورًا، عملت على تقديم الرسائل الدعوية في شكل عصري وجذاب، وذلك بجانب الفيديوهات المرئية والرسائل المسموعة.

وأشار عيّاد إلى أنه على مستوى خدمات الفتوى والتي تمثل أهمية كبرى للجمهور خاصة في مثل هذه المواسم، أجابت لجان الفتوى المنتشرة في مراكز ومدن الجمهورية عن نحو 50 ألف فتوى بشكل مباشر، بالإضافة إلى الفتاوى التي تمت الإجابة عليها إلكترونيًا عبر موقع المجمع والفتاوى التي قدمت في شكل فيديوهات عبر صفحات التواصل الاجتماعي وشملت فتاوى متعلقة بأحكام الصيام والمرأة وبعض الأحكام المتعلقة بالمعاملات والعبادات.