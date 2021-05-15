محظورات تخالف شروط التعاقد مع شركات المياه وتستوجب العقوبة.. اعرفها

كشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي التابعة لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة والمرافق، عن المحظورات التي يجب أن يتجنبها المواطن، أثناء التعامل مع الإدارات والفروع التابعة لشركات المياه بالمحافظات، حتى لايتعرض للمسائلة والعقوبة، وتوقيع الغرامات المقررة لمخالفته شروط التعاقد.

محظورات تستوجب مخالفة لشروط التعاقد

- مد خرطوم من منزلك إلى منزل جارك أو تغذيته بالمياه أو ما شابه ذلك تعتبر مخالفة لشروط التعاقد ويتم المحاسبة عليها وتوقيع الغرامات.

- بناء دور جديد بمنزلك أو هدم المنزل لإعادة بنائه مرة أخرى دون إخطار الشركة فهذا يعتبر مخالفة شروط تعاقد تحاسب عليها

- توصيل المياه من منزلك إلى (مخزن أو جراج أو محل) أو ما شابه، يعتبر مخالفة لشروط التعاقـد وتحاسب عليها

- مد خرطوم لرش المياه إمام منزلك أو محلك، يعتبر مخالفة شروط التعاقد.

كيف تتعامل مع مندوبي شركات مياه الشرب

وتستعرض «الوطن» عدد من النصائح والإرشادات التي يجب أن يتبعها المشترك لتسهيل مهمة عمل مندوبي شركات المياه.

- على طالب الاشتراك أن يمكن مندوبي الشركة من المعاينة والتنفيذ وإذا تعذر ذلك بسبب غلق المكان أو عدم حضور المواطن لسداد قيمة المقايسة أو أي سبب آخر، يعتبر الطلب لاغيا بعد مضى (شهرين) من تاريخ سداد أجور المعاينة.

تمكين القارئ من قراءة العداد

- على المشترك تمكين القارئ من قراءة العداد وفى حالة عدم تمكينه يحق للشركة رفع التوصيلة وفسخ العقد مع حفظ كل حقوق الشركة قبل المشترك.

- تقبل الشركة ممن يرغب توريد مبلغ مالي (كدفعة) تحت حساب الاستهلاك يخصم منها قيمة الاستهلاك الشهري

- سداد قيمة آخر فاتورة لا يعنى سداد الفواتير السابقة

- العداد يخصص لوحدة سكنية واحدة وكل مخالفة يتحملها صاحب الاشتراك

- على المشترك التأكد من قراءة العداد بمعرفه القارئ وأن القراءة بالفاتورة مطابقة للقراءة الفعلية منعا من تراكم القراءات

- إذا كنت مشتركا لدى الشركة منذ فترة ولم يستخرج لك فواتير استهلاك عليك بإبلاغ الفرع المختص فورا لعمل اللازم تجاه ذلك.

- في حالة رفع عدادك لعدم السداد عليك بسرعة سداد المديونية المستحقة عليك قبل انقضاء فترة 30 يوما من تاريخ رفع العداد وفى حالة تأخرك وطلبك للمياه مرة أخرى ستقوم بسداد المديونية والتعاقد بمقايسة جديدة للتوصيل

- العميل أو المنتفع مسئول شخصيا عن سلامة العداد أو سلامة أختامه وأختام المحبس.