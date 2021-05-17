طفل مشارك بالاختيار 1 و2: «لي عظيم الشرف بالمشاركة في تلك الأعمال»

قال الطفل حافظ محمد، إن مشاركته بالظهور في مسلسلي «الاختيار1، 2» كان شرفا عظيما له في التمثيل في مثل تلك الأعمال الدرامية الوطنية القوية، والتي فيها تم سرد عدد من قصص الشهداء الذين ضحوا بحياتهم لأجل مصر.

وأضاف «محمد»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «التاسعة»، والذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني والمذاع على الفضائية المصرية الأولى، أنه في عمر الـ14 عاما ويأمل في أن يكون ضابطا مستقبلا بعد انتهاء فترة الدراسة الثانوية، «أنا عندي 14 سنة ونفسي أكون ضابط، وده شرف ليا».

وأوضح أنه يري بأن ظهوره في ذلك المسلسل هو شرف كبير له في مسلسل عظيم تم فيه سرد روايات وقصص الضباط الأبطال الشهداء والذين ضحوا بأراوحهم ودمائهم الذكية من أجل أن تبقي مصر خالده، «كان شرف عظيم ليا أني أمثل في مسلسلين بيحكوا عن الشهداء اللي ضحوا عشان نعيش أحنا في سلام وأمان».

وأكد أن مشاركته في التمثيل خلال الفترة الحالية قد تكون مرحلة مؤقتة في حياته، وذلك لسعيه الحثيث حتى يكون ضابطا في المستقبل.

مسلسل الاختيار 2، بطولة كريم عبدالعزيز، أحمد مكي، إنجي المقدم، بشرى، أسماء أبو اليزيد، إياد نصار، هادي الجيار، سلوى عثمان، رياض الخولي، ماجد الكدواني، وعدد آخر من الفنانين، تأليف هاني سرحان، إخراج بيتر ميمي.