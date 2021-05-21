آخر أخبار دلال عبدالعزيز.. معزولة عن العالم

يبحث الكثيرون عن آخر أخبار دلال عبدالعزيز بعد رحيل زوجها الفنان الكبير سمير غانم والذي رحل عن دنيانا أمس بعد صراع طويل مع المرض عن عمر ناهز 84 عاما في أحد مستشفيات القاهرة، بينما تعاني هي حاليًا من مضاعفات فيروس كورونا المستجد.

آخر أخبار دلال عبدالعزيز: حالتها غير مستقرة وتحتاج الدعاء

وعلمت «الوطن» من مصادر خاصة، أن آخر أخبار دلال عبدالعزيز تتمثل في أنها ما زالت حتى الآن محتجزة في أحد مستشفيات مصر الجديدة، وفي حالة صحية غير مستقرة، حيث يتم وضعها في بعض الوقت على جهاز التنفس الصناعي بسبب إصابتها بالتهاب رئوي ناتج عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» أثناء تصويرها مسلسل «عالم موازي» مع ابنتها دنيا سمير غانم.

وأضافت المصادر أن الفنانة دلال عبد العزيز معزولة عن العالم ولا يقابلها سوى شخصيات محددة طبية لخطورة حالتها الصحية، وإيجابية مسحتها، وحتى الآن لم يتم إبلاغها بخبر وفاة الفنان سمير غانم، حيث إنها مسحوب منها هاتفها الشخصي حتى لا تسوء حالتها الصحية.

وكانت جنازة الفنان الكبير سمير غانم خرجت اليوم من مسجد المشير طنطاوي من مدينة نصر وحضر صلاة الجنازة عدد كبير من نجوم الفن منهم يسرا وإيناس الدغيدي ولبلبة وإلهام شاهين وماجد المصري وعمرو يوسف ومحمد حماقي ووفاء عامر ومحمود حميدة، وأشرف زكي وروجينا وأكرم حسني ورامي إمام وعدد آخر من الفنانين.

وانهار في العزاء عدد كبير من المشاركين، أبرزهم ابنتاه دنيا وإيمي، وأيضا شقيقه، وخلال مراسم الجنازة، أظهرت الصور مشاهد الحزن في عيون دنيا سمير غانم وإيمي، وهما تودعان والدهما، ويلقيان عليه نظرة الوداع الأخيرة.

كانت أسرة سمير غانم اكتفت بالعزاء على المقابر وذلك بسبب فيروس كورونا حيث رفضوا اثامة عزاء خاص واستقبل المعزين كلا من شقيق الفنان الراحل وحسن الرداد و الاعلامي رامي رضوان وعدد من أصدقاء الأسرة.