«حمدية» تعرضت لعاهة 45 غرزة بوجهها: كان عايز إتاوة 300 ألف أو عربية

لم تتخيل أن التهديدات الشفوية ستتحول إلى فعل حقيقي، فرفض زوجها الانصياع لرغبة أحد المجرمين، تسبب في أن تعيش بعاهة مستديمة في وجهها، تراها في كل وقت، وتلمح نظرات الحزن والرأفة في كل المحيطين بها.

حمدية حمدي، سيدة في العقد الرابع من عمرها، تعرضت للضرب وحدوث عاهة مستديمة في الوجه، إثر الاعتداء عليها، وهو ما نتج عنه جرح بالوجه، بحاجة إلى 45 غرزة، ولذلك رفض زوجها دفع مبلغ 300 ألف جنيه أو سيارة من معرضه، كأتاوة يفرضها عليه هو وغيره من أصحاب المحلات أو المنشآت الكبرى.

تروي حمدية لـ«الوطن»، أن بداية الواقعة كانت في مارس الماضي، حين حاول «م. ع»، الحصول على أتاوة من زوجها قدرها 300 ألف جنيه، أو سيارة من المعرض الذي يملكه، إلا أن زوجها رفض منحه المبلغ أو السيارة، «فضل يهدده كثير إنه هيكسر المعرض أو إنه هيعمل حاجة في الأولاد، بس برضو كان بيرفض يدفع أي حاجة».

حمدية: اتهجم على بيت أمي وضربنا وعمل لي عاهة مستديمة

في أحد الأيام تفاجأت «حمدية»، خلال تواجدها في بيت والدتها، بدخول ذلك المجرم لمنزلهم، والاعتداء على والدتها وشقيقتها بالضرب المبرح، وحين حاولت إنقاذهم انهال عليها بالضرب المبرح «وأخرج من جيبه (كتر) ضربني بيه في وشي، وكمان أخويا لما شاف الخناقة حاول يشوفني كان عايز يضربه برضو»، وفقا لحديثها.

توجهت السيدة الثلاثينية لتحرير محضر ضد الشخص الذي اعتدى عليها، والذي كان يحمل رقم «3170 جنح»، وتقرير ضبطي، أوضح أنها تعرضت لجرح قطعي بالوجه بالناحية اليسرى بطول 15 سنتيمترا، وجرى عمل خياطة له، بواقع «20 غرزة داخلية»، بالإضافة «25 غرزة خارجية»، وتحتاج لعلاج لمدة لا تقل عن 21 يوما.

رغم أن القضية ما زالت قيد التحقيق من الجهات المختصة، إلا أن الشخص الذي اعتدى عليها لم تتوقف تهديداته «بيبعتلي رسائل يهدد فيها إنه هيأذي بنتي، وإنه هيرش على وشها ماية نار»، وتتمني أن تتخلص من ذلك الكابوس الذي تعيش فيه، «مبقناش نخرج من البيت حتى أولادي مخلتهمش يروحوا المدرسة أوالدروس».