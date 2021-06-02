تشميع العناية المركزة والعمليات لمخالفة الاشتراطات في مستشفى خاص بطنطا

نفذت لجنة بمديرية الصحة بالغربية، القرارات التي أصدرها الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، بالمرور على المستشفيات الخاصة والعيادات التي لا تطبق اللائحة المعمول بها طبقًا لقرار الترخيص الصادر لها، حيث تم إغلاق وتشميع العناية المركزة والعمليات بأحد المستشفيات الشهيرة بطنطا؛ لوجود مخالفات بهما، ومخالفتهما للاشتراطات الصحية، ونقص التجهيزات ووجود عمالة غير مؤهلة، فضلًا عدم اتباع سياسات مكافحة العدوى والجودة.

جاء ذلك بناء على عُرض على الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والخاص بتشكيل لجنة للمرور على أحد المستشفيات الخاصة بالمحافظة، وتقرر تشكيل لجنة برئاسة الدكتور حامد محمود مدير العلاج الحر، وعضوية الدكتور بيشوي سامي والدكتورة شيماء الشيخ بشأن المرور على المستشفى لمراجعة اشتراطات الترخيص ومتابعة الإجراءات القانونية التي تمت حيال المخالفات.

وشنت إدارة الصيدلة بالغربية بالتنسيق مع مباحث التموين، في وقت سابق، حملة مكبرة على الأماكن غير المرخصة، بناء على المعلومات الواردة لهم عن مكان غير مرخص لتخزين الأدوية بدائرة قسم ثان طنطا.

وأسفرت الحملة عن ضبط مخزن غير مرخص لتخزين الأدوية وتم ضبط 4130 علبة أدوية مدرجة بالجدول الأول والثاني للأدوية المؤثرة على الحالة النفسية، و2069 علبة أدوية مهربة، وغير مسجلة بوزارة الصحة، و167 ألفًا و842 علبة أدوية مسجلة، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وأوضح وكيل الوزارة، أن هناك تعليمات مشددة بشن حملات موسعة بشكل يومي لضبط المنشآت والأماكن و الأدوية غير المرخصة، وأن هناك تنسيق بين الجهات المعنية لتنفيذ تلك الحملات.