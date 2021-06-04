أطباء يفسرون احتمالية اكتشاف الإصابة بكورونا بعد أيام من تلقي اللقاح

في ظل استمرار دول العالم بتلقيح مواطنيها ضد فيروس كورونا، لا تزال التساؤلات مستمرة بشأن تلقي لقاح كورونا والموانع التي قد تحول دون قدرة الفرد الحصول على التطعيم، أولها ماذا يحدث إذا حصل الفرد على اللقاح أثناء إصابته بالفيروس دون علمه، إلى جانب التساؤل عما إذا كان هذه اللقاحات توفر مناعة دائمة أم مؤقتة، وكذلك حول ما إذا كان الشخص الذي حصل على اللقاح قد ينقل العدوى.

ماذا يحدث إذا تلقى الشخص لقاح كورونا وكان حاملا للفيروس دون علمه؟

وعلى سبيل المثال في وقت سابق، أعلنت شبكة «سي إن إن» الإخبارية ثبوت إصابة ممرضة في قسم الطوارئ في سان دييجو حصلت على لقاح «كوفيد-19» يوم 18 ديسمبر، وبعد أسبوع، ثبتت إصابتها بفيروس كورونا الجديد.

مثل هذه القصص تثير التساؤل حول ما إذا كان هناك خطورة إذا تلقى الشخص المصاب جرعة لقاح كورونا، دون ظهور أعراض الإصابة عليه ودون علمه بأنه حاملًا للفيروس.

اللقاح يستغرق وقتا لبناء المناعة في الجسم

الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة بجامعة القاهرة، فسرت ثبوت إصابة الشخص بفيروس كورونا بعد أيام قليلة من تلقيه اللقاح، بأن اللقاح يستغرق وقتا لبناء المناعة في الجسم، وتتطلب أكثر اللقاحات المصرح بها لفيروس كورونا جرعتين، تفصل بينهما عدة أسابيع، لتحفيز جهاز المناعة في الجسم.

وتابعت عبدالوهاب في حديثها لـ«الوطن» بأنه قد يتعرض الشخص لفيروس كورونا قبل التطعيم مباشرة، أو بعد التطعيم مباشرة، حيث لن يكون هناك وقت للجسم لتطوير دفاعاته المناعية ضد الفيروس.

وعن أعراض الإصابة بالفيروس بعد تلقي جرعة اللقاح، أوضحت استشاري البكتيريا والمناعة أنه قد يخفف اللقاح من أعراض الإصابة لدى الشخص عن غيره من الأشخاص غير الحاصلين على اللقاح، «كل حاجة حسب مناعتها بس ممكن يقلل من حدة الأعراض عند الشخص المصاب»، بحسب وصفها.

تحفيز مناعة الجسم لإنتاج أجسام مضادة أسرع

من ناحية أخرى، أكد الدكتور محمد الشايب أستاذ الحساسية والمناعة بجامعة عين شمس، أنه لا خطورة ولا ضرر على الشخص إذا تلقى اللقاح وهو حامل للفيروس دون علمه.

وتابع الشايب في حديثه لـ«الوطن» بالإشارة إلى أن تلك الحالة سوف تساعد على تحفيز الجهاز المناعي للجسم لإنتاج أجسام مضادة بشكل أسرع لمقاومة الفيروس، بحسب وصفه.