عاجل.. ختام فعاليات المناورة «رعد- 5»

اختتمت فعاليات المناورة «رعد – 5»، التي تنفذها إحدى وحدات المنطقة الشمالية العسكرية بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، والتي استمرت لعدة أيام وذلك في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي لتشكيلات ووحدات الجيش.

تضمنت المرحلة الختامية، تولت المفارز الميكانيكية والمدرعة صدّ وتدمير عناصر الإبرار البحري والجوي المعادي التي تم إنزالها بحراً وإبرارها جواً لاحتلال خط حيوي بمحاذاة ساحل، وذلك بمشاركة القوات البحرية التي تصدت للقطع البحرية المعادية القائمة بالإبرار وتدميرها بالتعاون مع القوات الجوية ووسائل وأسلحة الدفاع الجوي والمدفعية وعناصر المهندسين العسكريين، وإبرار عناصر القوات الخاصة لسرعة احتلال رأس الشاطئ وتأمينه ضد الهجوم المعادي.

كما تمّ تنفيذ عدد من الرمايات بالذخيرة الحية للعديد من الأعيرة لتدمير العناصر المتسللة للوصول إلى الساحل، ظهر خلال المرحلة المستوى الراقي والاحترافية العالية للعناصر المشاركة في تنفيذ المهام المكلفين بها.

حضر المرحلة الختامية، عدد من كبار قادة القوات المسلحة ودارسي الكليات والمعاهد العسكرية.